Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (14.03.2019/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG: Erwartungen übertroffen, Ausblick verhalten - AktienanalyseDie lebhaften Finanzmärkte waren sehr einträglich für die Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF), so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Vor Sondereffekten habe der Eschborner Konzern im vergangenen Jahr erstmals mehr als eine Mrd. Euro (1,002 Mrd. Euro) verdient - ein Plus von 17% gegenüber 2017. Die Erlöse hätten um 13% auf 2,77 Mrd. Euro angezogen. Die Erwartungen seien damit übertroffen worden. Der Marktkonsens habe lediglich bei 2,73 Mrd. Euro gelegen. Kleines Manko: Der Überschuss sei unter anderem wegen Abfindungen im Zuge der Stellenstreichungen um 6% auf 824 Mio. Euro gesunken. Für die Aktionäre habe das allerdings kein Nachspiel: Sie sollten dennoch eine um 25 Cent auf 2,67 Euro erhöhte Dividende erhalten. Das sei mehr, als von Analysten erwartet worden sei.Dass Anleger erst einmal dennoch wenig begeistert reagiert hätten, habe viel mit dem verhaltenen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr zu tun. Es sei nicht möglich, die Ergebnisse einfach fortzuschreiben, so Konzernchef Theodor Weimer. "Die zyklischen Risiken steigen und die politischen Risiken sind schwer abschätzbar." Die Erwartungen an 2019 seien daher etwas verhaltener. Der bereinigte Gewinn solle um mindestens 10%, der Umsatz um mindestens 5% wachsen. Abhängig von der Entwicklung der Aktienmarktvolatilität könnte das Wachstum des Gewinns aber auch etwas höher oder niedriger ausfallen, habe das Unternehmen erklärt. Ursprünglich habe Weimer das Ziel ausgegeben, die Erlöse bis einschließlich 2020 pro Jahr um mindestens 5% und den Gewinn um rund 10 bis 15% zu steigern.Für Analysten wie Chris Turner von der Privatbank Berenberg sei das allerdings kein Grund zur Sorge. Er gehe zwar auch davon aus, dass der zyklische Rückenwind, der für solide Quartalsresultate gesorgt habe, abebben dürfte, allerdings, so Turner, könnte der Börsentreiber daher seine Anstrengungen verstärken, über Zukäufe weiter zu wachsen. Er stufe die Aktie der Deutschen Börse AG daher unverändert mit "halten" und einem Kursziel von 120 Euro ein. Das decke sich in etwa mit den durchschnittlichen Kurserwartungen der übrigen Analysten. (Ausgabe 10/2019)Börsenplätze Deutsche Börse AG-Aktie:Xetra-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:114,55 EUR -0,09% (14.03.2019, 10:47)