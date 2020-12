Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (03.12.2020/ac/a/d)



Im Rahmen des virtuellen Investorentags vom 18.11.2020 habe Deutsche Börse die neue mittelfristige Wachstumsstrategie "Compass 23" vorgestellt. Kern der Strategie sei ein von 2020 bis 2023 angestrebtes Wachstumsziel von 10% p.a. bezogen sowohl auf Umsatz als auch Gewinn. Bezogen auf das Nettoerlös-Wachstum sollten die 10% p.a. hälftig durch M&A-Aktivitäten erreicht werden. In diesem Zuge habe Deutsche Börse am 17.11.2020 bekannt gegeben, einen 80%-igen Mehrheitsanteil an Institutional Shareholders Services Inc., einem Anbieter für ESG-Daten und Analytik, erworben zu haben. Die Bewertung des Unternehmens werde auf rund 1,93 Mrd. Euro angegeben.Deutsche Börse plane einen Fremdkapitalanteil von 1,00 Mrd. Euro und den Rest in Barmittel zu bezahlen. Bis 2023 rechne Deutsche Börse mit einem zusätzlichen Beitrag zum EBITDA von rund 15 Mio. Euro. Bereits am 29.10.2020 habe sich Deutsche Börse an einer 15 Mio. USD Finanzierungsrunde für Clarity AI beteiligt, einer Fintech Investment Plattform mit Fokus auf ESG.Mit diesen Schritten zeige Deutsche Börse starkes Interesse an aus Sicht des Analysten entscheidenden Zukunftsthemen wie ESG und Nachhaltigkeit, was positiv zu werten sei. Er passe seine Prognosen (u.a. EPS 2020e: unverändert 5,96 Euro, DPS: unverändert 3,10 Euro; EPS 2021e: 6,55 (alt: 6,33) Euro, DPS: unverändert 3,30 Euro) teilweise an. Auf Basis des Peer-Group-Modells (gestiegene Multiplikatoren) habe er ein Kursziel für die Deutsche Börse-Aktie von 160,00 (alt: 150,00) Euro ermittelt. Zusammen mit der Dividendenerwartung von 3,10 Euro je Aktie ergebe sich ein Gesamtertrag (zwölf Monate) von über 10%.