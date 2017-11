Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

ISIN Deutsche Börse AG-Aktie:

DE0005810055



WKN Deutsche Börse AG-Aktie:

581005



Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DB1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DBOEF



Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (29.11.2017/ac/a/d)



Der Austausch des CEO bei der Deutschen Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) zeigt offenbar Wirkung - das Wertpapier des gleichnamigen Wertes wartet am Mittwoch mit einem Kurssprung auf und attackiert nun bald seinen kurzfristigen Abwärtstrend, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Die Ernennung Theodor Weimers als Vorstandsvorsitzenden habe bei Investoren sichtlich für Vertrauen gesorgt. Gelinge es daher den mehrmonatigen Korrekturtrend demnächst nachhaltig zu verlassen, so dürfte der übergeordnete Aufwärtskurs der Aktie seit den Verlaufstiefs aus 2009 bei 29,50 Euro fortgesetzt werden. Die ausgeprägte Seitwärtskonsolidierung der letzten Monate sollte damit ein Ende finden und ein größeres Kaufsignal hervorbringen - das lasse zumindest die zeitliche Ausdehnung vermuten.Noch aber würden sich Investoren leicht zurückhaltend präsentieren, wodurch die Aktie nach wie vor in ihrer bisherigen Handelsspanne notiere. Trotzdem könnte kurzfristig ein Ausbruchsversuch unternommen werden und zunächst an die Jahreshochs bei 98,42 Euro aufwärts führen. Für ein mittelfristiges Kaufsignal müsse aber erst das letzte größere Hoch überwunden werden. Übergeordnet bestünde dann die Möglichkeit für eine mittelfristige Rally in Richtung der Zwischenhochs aus 2008 bei 108,45 Euro.Solange die Papiere der Deutschen Börse AG jedoch im Abwärtstrendkanal tendieren würden, würden volatile Handelsschwankungen an der Tagesordnung bleiben. Eine passende Verlustbegrenzung sollte sich nach aktuellem Stand noch knapp unter dem Niveau von 91,30 Euro aufhalten. Ein signifikantes Unterschreiten der 200-Tages-Durchschnittslinie bei 90,35 Euro könnte hingegen zu einer deutlichen Ausweitung der seit Mitte Juni bestehenden Korrektur zurück auf 82,14 führen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de".