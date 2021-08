ISIN Deutsche Börse AG-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (20.08.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG: Aktie stößt nach dynamischer Rally auf Widerstand - AktiennewsDie Aktie der Deutschen Börse (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) legt am Freitag um 0,17% auf 150,50 Euro zu und taucht in die wichtigste Kurszone seit den vergangenen anderthalb Jahren ein, so die Experten von XTB.Bei der Korrektur, die im Sommer 2020 begonnen habe, sei der Bereich zwischen 149,90 und 152,30 Euro zuletzt unterschritten worden. Im April und Juni 2021 seien lediglich Tests der unteren Grenze der Range zu beobachten gewesen. Im August hätten sich die Käufer jedoch ein drittes Mal zurückgekämpft und hätten den Kurs innerhalb weniger Wochen mit ordentlicher Dynamik in die besagte Zone und auf ein neues Jahreshoch bringen können. Gelinge der Aktie eine Rückkehr über die Marke von 152,30 Euro? (News vom 20.08.2021)