Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE000A2AA253, WKN: A2AA25, Ticker-Symbol: DB11) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (28.02.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktie ans Ende im DAX geführt! Deal mit LSE kommt wohl nicht zustande! AktienanalyseMartin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie der Deutsche Börse AG (ISIN: DE000A2AA253, WKN: A2AA25, Ticker-Symbol: DB11) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Deutsche Börse AG habe gestern die Anleger geschockt, weil der Deal mit der LSE offensichtlich nicht zustande komme. Für den Aktienprofi sei das aber keine große Überraschung gewesen, denn spätestens mit dem Brexit sei klar gewesen, dass London kein großartiges Interesse haben könnte. Der Sitz sollte nämlich in London sein und nach dem Brexit wäre das nicht mehr durchführbar.Die Deutsche Börse AG-Aktie wurde gestern ans Ende im DAX geführt und es dürfte weiterhin schwierig bleiben, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 28.02.2017)Börsenplätze Deutsche Börse AG-Aktie:Xetra-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:80,99 EUR +0,28% (28.02.2017, 10:18)