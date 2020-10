Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

150,05 EUR +0,40% (07.10.2020, 08:27)



ISIN Deutsche Börse AG-Aktie:

DE0005810055



WKN Deutsche Börse AG-Aktie:

581005



Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DB1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DBOEF



Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (07.10.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktie: Widerstandsbereich ist nicht leicht zu überwinden - ChartanalyseIm DAX kam es gestern mit dem Ausbruch über ca. 12.875 Punkte zur Vollendung eines kleinen Bodenmusters, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Ein ähnliches Muster hätte auch in der Deutsche Börse AG-Aktie (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) vollendet werden können. Hier hätten die Bullen gestern jedoch noch nicht die Kraft gehabt, den Widerstandsbereich bis hin zu ca. 153 EUR nachhaltig zu überwinden. Dieser Bereich werde seit Ende September immer wieder verkauft und momentan als Widerstand auf horizontaler Ebene durch die Abwärtstrendlinie und den EMA 50 verstärkt.Die Käufer in der Deutsche Börse AG-Aktie hätten eine relativ harte Nuss zu knacken. Für den Start einer neuen Kaufwelle müsste der Widerstandsbereich bis hin zu 153 EUR überwunden werden. Die Chance dafür sei durchaus vorhanden und könnten die Käufer diese Chance nutzen, wären im Anschluss Gewinne in Richtung 158,50 EUR und potenziell auch darüber hinaus möglich. Schließlich könnte man durch den Ausbruch nach oben die im Juli begonnene Korrektur beenden und den mittelfristigen Bullenmarkt fortsetzen. Zu einer Fortsetzung der Korrektur hingegen dürfte es kommen, falls der Aktienkurs jetzt noch einmal unter ca. 146 EUR zurückfalle. (Analyse vom 07.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:150,50 EUR +1,01% (06.10.2020, 17:35)