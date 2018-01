ISIN Deutsche Börse AG-Aktie:

DE0005810055



WKN Deutsche Börse AG-Aktie:

581005



Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DB1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DBOEF



Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (30.01.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktie: Wichtige Hürde überwunden! ChartanalyseVor wenigen Tagen hat sich der Kursverlauf der Deutschen Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) erfolgreich über eine wichtige Hürde hinwegsetzen können, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.In der letzten charttechnischen Besprechung der Deutschen Börse vom 5. Januar 2018 sei nach Ausbruch über eine kurzfristige Abwärtstrendlinie bestehend seit Juni 2017 und die Hochs von 98,42 Euro auf eine fortgesetzte Rally-Chance bis 108,45 Euro hingewiesen worden. Vergangene Handelswoche habe die Deutsche Börse AG schließlich ein Verlaufshoch bei 104,95 Euro markiert und ein kleines Stück weit zurückgesetzte. Dieser kurzfristige Rücksetzer wird jedoch wieder verstärkt gekauft, das auf eine eindeutige Rallyfortsetzung bis in den zuvor genannten Zielbereich hindeutet und Long-Positionen äußerst attraktiv vom aktuellen Kursniveau umgesetzt werden können, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 30.01.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:103,25 EUR -0,34% (30.01.2018, 15:38)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:103,10 EUR -0,29% (30.01.2018, 15:51)