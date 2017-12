Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (06.12.2017/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Deutschen Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF).Das Unternehmen habe 05. Dezember ein weiteres Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von rund 200 Mio. Euro angekündigt. Die geplanten Aktienrückkäufe würden auf das am 27.11.2017 begonnene Rückkaufprogramm mit einem identischen Volumen von rund 200 Mio. Euro folgen, welches am 30.06.2018 abgeschlossen sein solle. Die übrigen frei verfügbaren Mittel vonjetzt rund 800 Mio. Euro (vorwiegend aus der Veräußerung der International Securities Exchange in 2016) sollten laut Unternehmensangaben weiterhin für wertschaffendes externes Wachstum eingesetzt werden.Die erneuten Aktienrückkäufe würden einerseits davon zeugen, dass nach der gescheiterten Fusion mit der LSE selbst die avisierten "kleineren" Übernahmen aktuell noch nicht auf der Agenda stünden (auch bedingt durch den bevorstehenden CEO-Wechsel). Andererseits scheine es solche Übernahmeziele aktuell auch nicht zu attraktiven Preisen zu geben. Wegen einer geringeren Aktienanzahl habe der Analyst seine EPS-Prognose für 2018 auf 5,20 (alt: 5,18) Euro erhöht.Das Wertpapier habe auf die Ankündigung mit einem Kursanstieg von 2% reagiert und damit die überdurchschnittliche Kursentwicklung der letzten Handelswochen fortgesetzt. Das weitere Kurspotenzial sei wegen des gegenwärtigen Bewertungsniveaus des Titels begrenzt.Börsenplätze Deutsche Börse AG-Aktie:Xetra-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:96,84 EUR -0,06% (06.12.2017, 11:18)