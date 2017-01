ISIN Deutsche Börse AG-Aktie:

DE0005810055



WKN Deutsche Börse AG-Aktie:

581005



Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DB1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DBOEF



Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE000A2AA253, WKN: A2AA25, Ticker-Symbol: DB11, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (05.01.2017/ac/a/nw)



Hannover (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Seufert von der NORD LB:Michael Seufert, Aktienanalyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie der Deutschen Börse AG (ISIN: DE000A2AA253, WKN: A2AA25, Ticker-Symbol: DB11, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF).Die Veräußerung des französischen Derivateabwicklers Clearnet durch die London Stock Exchange Group sollte den EU-Wettbewerbshütern die Angst vor einer Dominanz der fusionierten Mega-Börse im Derivate-Clearing nehmen. Somit sei eine große Hürde auf dem Weg zu einer Fusion der Londoner und Frankfurter Börsen aus dem Weg geräumt. Jedoch würden hier noch weitere Stolpersteine lauern und nicht zuletzt müsse auch die hessische Börsenaufsicht grünes Licht zu der Transaktion geben. Die schwächeren Umsatzzahlen an den Kassamärkten für 2016 würden die ungewöhnlich starke Zurückhaltung der Marktteilnehmer im letzten Jahr widerspiegeln. Es bestehe jedoch die Hoffnung, dass sich Anleger nach der Stimmungsaufhellung infolge der US-Wahl jetzt wieder mutiger zeigen und die Umsätze dadurch an den Börsen verstärkt anspringen würden.Michael Seufert, Aktienanalyst der NORD LB, rät weiterhin zum Verkauf der Aktie der Deutsche Börse AG. Das Kursziel sei von 60,00 auf 65,00 Euro erhöht worden. Ab sofort beende er die Coverage der Aktie. Er werde diese nicht mehr beobachten und keine Einschätzung mehr für sie abgeben. (Analyse vom 05.01.2017)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:75,599 EUR -2,19% (05.01.2017, 14:47)Xetra-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:75,59 EUR -1,96% (05.01.2017, 14:30)