ISIN Deutsche Börse AG-Aktie:

DE0005810055



WKN Deutsche Börse AG-Aktie:

581005



Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DB1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DBOEF



Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (14.02.2017/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktienanalyse von Fabian Strebin, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Fabian Strebin von "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse, bei der Aktie des Börsenbetreibers Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) an Bord zu bleiben.Der Konzern lege morgen nach Handelsschluss seine Zahlen zum vergangenen Jahr vor. Analysten würden davon ausgehen, dass der Marktbetreiber das EPS von 4,14 Euro im Vorjahr auf nun 4,59 Euro kräftig gesteigert habe. Doch das könnte nebensächlich werden. Bei dem Konzern geht es derzeit um viel mehr, denn die Vorwürfe gegen CEO Kengeter scheinen sich zu erhärten, was der geplanten Fusion mit der London Stock Exchange endgültig den Todesstoß versetzen könnte, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Aktionäre sollten aber vorerst Ruhe bewahren: Operativ stehe die Deutsche Börse AG gut da und die steigenden Zinsen in den USA würden den Kurs zusätzlich stützen.Anleger sollten bei der Deutsche Börse AG-Aktie an Bord bleiben und den Stopp bei 65,00 Euro im Auge behalten, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.02.2017)Xetra-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:81,32 EUR -0,31% (14.02.2017, 15:43)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:81,391 EUR -0,20% (14.02.2017, 13:43)