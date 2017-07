Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (28.07.2017/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Deutschen Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF).Das Nettoergebnis in Q2 sei wegen höherer operativer Kosten und einer Steuerrückstellung mit 176,3 (Vj.: 747,1) Mio. Euro hinter der Analysten-Erwartung zurückgeblieben. Wegen der im bisherigen Jahresverlauf schwachen Geschäftsentwicklung habe das Unternehmen den Ausblick für 2017 gesenkt und rechne jetzt nur noch damit, das jeweils untere Ende der Zielspannen erreichen zu können. Voraussetzung dafür sei laut Unternehmensangaben, dass es im weiteren Jahresverlauf zu einer Belebung der zyklischen Wachstumsfaktoren komme. Die Deutsche Börse hoffe dabei u.a. auf eine erhöhte Aktienmarktvolatilität im Zuge der im Herbst anstehenden Wahlen in Deutschland und Italien. Aus heutiger Sicht wirke u.a. mit Blick auf die Erfahrungen der bisherigen Wahlen in Europa selbst die neue Guidance ambitioniert.Der Analyst habe seine Prognosen reduziert. Die langfristigen Perspektiven der Deutschen Börse seien mehrheitlich positiv.Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt seine Halteempfehlung für die Deutsche Börse AG-Aktie, deren Aufwärtspotenzial wegen des gegenwärtigen Bewertungsniveaus begrenzt ist. Das Kursziel sei von 97,00 auf 96,00 Euro gesenkt worden. (Analyse vom 28.07.2017)Xetra-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:88,13 EUR -1,25% (28.07.2017, 09:41)