Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

90,13 EUR -0,48% (28.04.2017, 12:28)



ISIN Deutsche Börse AG-Aktie:

DE0005810055



WKN Deutsche Börse AG-Aktie:

581005



Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DB1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DBOEF



Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (28.04.2017/ac/a/nw)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Deutschen Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) von 86 Euro auf 95 Euro.Aufgrund eines höher als von Rießelmann unterstellten Einmalertrags und leicht besser als erwarteter Nettoerlöse hätten in Q1/2017 sowohl das EBIT (431,5 (Vj.: 299,9) Mio. Euro) als auch das Nettoergebnis (280,1 (Vj.: 205,4) Mio. Euro) seine Prognosen übertroffen. Das bereinigte Nettoergebnis sei jedoch nur um 5% auf 232,2 (Vj.: 221,3) Mio. Euro gestiegen und habe damit wegen einer geringen Handelsaktivität (insbesondere im Januar und Februar) unterhalb der Unternehmenszielsetzung für die Geschäftsjahre 2017 und 2018 gelegen (+10% bis +15% y/y), die aber bestätigt worden sei.Das Unternehmen habe zudem ein Aktienrückkaufprogramm (Volumen: rund 200 Mio. Euro (entspreche bei einem Schlusskurs vom 27.04. lediglich rund 1% der ausstehenden Aktien)) angekündigt. Die übrigen Mittel aus der ISE-Veräußerung (in 2016) von rund 0,8 Mrd. Euro sollten Unternehmensangaben zufolge primär für organisches sowie wertschaffendes externes Wachstum eingesetzt werden. Hier erwarte Rießelmann detaillierte Angaben/Updates auf dem angekündigten Investorentag am 14.06.2017.Börsenplätze Deutsche Börse AG-Aktie:Xetra-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:90,16 EUR -0,58% (28.04.2017, 12:19)