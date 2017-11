Xetra-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

95,25 EUR +0,87% (30.11.2017, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

95,222 EUR +0,87% (30.11.2017, 18:55)



ISIN Deutsche Börse AG-Aktie:

DE0005810055



WKN Deutsche Börse AG-Aktie:

581005



Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DB1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DBOEF



Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (30.11.2017/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktie: Neuer Anlauf auf die 100-Euro-Marke - AktienanalyseDie Aktie der Deutschen Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) nimmt einen neuen Anlauf auf die 100-Euro-Marke, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Nach der Insideraffäre bei der Deutschen Börse AG komme es nun zu dem angekündigten Führungswechsel. Der Chef der HypoVereinsbank (HVB), Theodor Weimer, löse zum 1. Januar 2018 Carsten Kengeter an der Spitze ab und bekomme einen Vertrag über drei Jahre. Weimer führe seit 2009 die HVB in München, die zur italienischen Großbank UniCredit gehöre. Vor zwei Jahren sei der Manager bereits als möglicher Nachfolger für Commerzbank-Chef Martin Blessing gehandelt worden.Kengeter habe Ende Oktober nach quälenden neun Monaten die Konsequenz aus laufenden Ermittlungen wegen möglichen Insiderhandels gezogen und seinen Rücktritt erklärt. Weimer übernehme einen DAX-Konzern im Umbruch: Im dritten Quartal sei die erhoffte Belebung der Märkte ausgeblieben. Die Deutsche Börse AG habe sich daher gezwungen gesehen, die Prognose für das Gesamtjahr 2017 in Frage zu stellen. Eigentlich sollten die Nettoerlöse im Gesamtjahr um fünf bis zehn Prozent steigen. Doch nach den ersten neun Monaten liege der Zuwachs nur bei drei Prozent. Der Überschuss sollte auf bereinigter Basis um zehn bis 15 Prozent zulegen. Hier hätten per Ende September nur fünf Prozent zu Buche gestanden.Nach der erneut gescheiterten Großfusion sei zudem offen, wie das Unternehmen auf Dauer der starken Konkurrenz aus den USA und Asien Paroli bieten wolle. Doch hier scheinen sich Investoren einiges vom neuen Chef Weimer zu erwarten, so die Experten vom "ZertifikateJournal". "Die Personalie rund um den Vorstandsvorsitz lässt bei vielen Akteuren Kursfantasie erwachen", habe Marktexperte Andreas Lipkow von Comdirect schon bei der Ankündigung des Chefwechsels Ende Oktober erklärt. Die Investoren nähmen an, dass neuer Schwung in das "leicht verstaubte Unternehmen" kommen könnte.Der Chefwechsel und das Aktienrückkaufprogramm dürften den Kurs der Deutsche Börse AG-Aktie in den kommenden Monaten nach unten absichern. Aufgrund der schleppenden Geschäftsentwicklung besteht allerdings auch keine allzu große Kursfantasie, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 47/2017)Börsenplätze Deutsche Börse AG-Aktie: