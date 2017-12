ISIN Deutsche Börse AG-Aktie:

DE0005810055



WKN Deutsche Börse AG-Aktie:

581005



Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DB1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DBOEF



Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (05.12.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktie: Das Interesse ist geweckt! ChartanalyseDas Wertpapier der Deutschen Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) hangelt sich in regelmäßigen Abständen seit Jahren von Hoch zu Hoch und markierte das Letzte bei 98,42 Euro Mitte Juni 2017, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Seitdem konsolidiere der Wert seinen vorherigen Kursanstieg innerhalb eines recht flachen Abwärtstrendkanals aus, habe aber nie tiefer als unter das Niveau von rund 88,00 Euro nachgegeben. Diese relative Stärke habe in den letzten Handelswochen zu einem merklichen Kursanstieg an die obere Trendkanalbegrenzung geführt, die bereits vor wenigen Tagen getestet worden sei. Ein Ausbruch darüber sei zwar ausgeblieben, doch der Aufschwung zu Beginn dieser Handelswoche könnte zu einem nachhaltigen Anstieg darüber führen und damit ein größeres Kaufsignal etablieren. Die Ernennung Theodor Weimers als neuen Vorstandsvorsitzenden habe bei Investoren sichtlich für Vertrauen gesorgt und das Interesse an dem Unternehmen geweckt.Gelinge es Investoren daher in den kommenden Handelstagen einen nachhaltigen Kursanstieg über das Niveau von mindestens 96,00 Euro bei der Aktie der Deutschen Börse zu etablieren, so dürfte es rasch zu dem Jahreshoch von 98,42 Euro weiter hoch gehen. Darüber bestünde sogar die Möglichkeit einer fortgesetzten Erholungsbewegung auf das Niveau von glatt 100,00 Euro, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 05.12.2017)Xetra-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:95,20 EUR +2,13% (04.12.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:95,377 EUR +1,63% (04.12.2017, 22:25)