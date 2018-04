Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten.







Hannover (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Seufert von der NORD LB:Michael Seufert, Aktienanalyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Deutschen Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF).Das Unternehmen habe einen dynamischen Jahresauftakt verzeichnet, der den Analystenkonsens (Thomson Reuters) hinsichtlich der Nettoerlöse und des bereinigten EBITDA habe schlagen können. Steigende Zinsen in den USA und die Rückkehr der Volatilität hätten für Rückenwind gesorgt. Der Vorstandschef Theodor Weimer habe sich für 2018 zuversichtlich gezeigt: "Für das laufende Geschäftsjahr planen wir mit mindestens 5 Prozent weiterem strukturellen Nettoerlöswachstum. Zudem erwarten wir insgesamt zumindest keinen weiteren zyklischen Gegenwind mehr. Daneben wird unser effizientes Kostenmanagement die Skalierbarkeit unseres Geschäftsmodels sicherstellen, so dass wir 2018 mit mindestens 10 Prozent Wachstum des Konzern-Periodenüberschusses rechnen."Michael Seufert, Aktienanalyst der NORD LB, hat seine Halteempfehlung für die Deutsche Börse AG-Aktie bestätigt. Das Kursziel sei von 99,00 auf 105,00 Euro angehoben worden. (Analyse vom 27.04.2018)Börsenplätze Deutsche Börse AG-Aktie:Xetra-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:112,75 EUR +0,45% (27.04.2018, 11:59)