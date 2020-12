Börsenplätze Deutsche Beteiligungs AG-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Deutsche Beteiligungs AG-Aktie:

33,70 EUR +3,06% (01.12.2020, 16:32)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Beteiligungs AG-Aktie:

33,85 EUR +2,11% (01.12.2020, 16:27)



ISIN Deutsche Beteiligungs AG-Aktie:

DE000A1TNUT7



WKN Deutsche Beteiligungs AG-Aktie:

A1TNUT



Ticker-Symbol Deutsche Beteiligungs AG-Aktie:

DBAN



Kurzprofil Deutsche Beteiligungs AG:



Die börsennotierte Deutsche Beteiligungs AG (ISIN: DE000A1TNUT7, WKN: A1TNUT, Ticker-Symbol: DBAN) legt geschlossene Private-Equity-Fonds auf und investiert an der Seite der DBAG-Fonds in gut positionierte, mittelständische Unternehmen mit Entwicklungspotenzial. Einen Schwerpunkt legt die DBAG auf die Industriesektoren, in denen der deutsche Mittelstand im internationalen Vergleich besonders stark ist. Mit dieser Erfahrung, mit Know-how und Eigenkapital stärkt sie ihre Portfoliounternehmen darin, eine langfristige und wertsteigernde Unternehmensstrategie umzusetzen. Ihr unternehmerischer Investitionsansatz macht sie zu einem begehrten Beteiligungspartner im deutschsprachigen Raum. Das von der DBAG verwaltete und beratene Kapital beträgt rund 1,1 Milliarden Euro. (01.12.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Beteiligungs AG-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Deutschen Beteiligungs AG (DBAG) (ISIN: DE000A1TNUT7, WKN: A1TNUT, Ticker-Symbol: DBAN).Das Unternehmen habe gestern den Geschäftsbericht für 2019/20 veröffentlicht. Auch wenn die Zahlen die Auswirkungen der Corona Pandemie deutlich widerspiegeln würden, habe das Unternehmen ein Ergebnis über den Analystenerwartungen erzielen können. Der Nettovermögenswert, eine der entscheidenden Kenngrößen des Unternehmens und in der Bewertung der Analysten, habe sich im Jahresverlauf um rund 50 Mio. Euro verringert und habe bei 422 Mio. Euro und somit über der Analystenerwartung von 414 Mio. Euro gelegen. Auch die zweite wichtige Kenngröße, das Ergebnis aus dem Segment Fondsberatung, habe über der Analystenerwartung von 8,7 Mio. Euro gelegen und habe sich von 3 Mio. Euro im Vorjahr auf 9,5 Mio. Euro mehr als verdreifacht. Das Management habe sich dazu entschieden für das abgelaufene Geschäftsjahr eine Dividende von 80 Cent je Aktie auf der Hauptversammlung vorzuschlagen. Die Analysten hätten an dieser Stelle lediglich mit 50 Cent je Aktie gerechnet.Auf der Transaktionsseite sei im Schlussquartal des Geschäftsjahres wie von den Analysten erwartet ebenfalls nochmals erfreulicher News-Flow gekommen. Insgesamt seien in 2019/20 Investitionsentscheidungen von über 314 Mio. Euro getroffen worden und die DBAG habe selbst nahezu 100 Mio. Euro investiert. Im Jahresverlauf hätten sechs neue Beteiligungen im Portfolio stattgefunden und ein weiteres MBO sei vereinbart worden. Ebenfalls habe eine Veräußerung und eine Teilveräußerung abgeschlossen werden können. Hinsichtlich des erschwerten Marktumfeldes durch die Corona Pandemie die Analysten dies als sehr erfolgreich finden, zumal bereits drei Beteiligungen für den neuen Fund VIII habe erzielt werden können, welcher bereits zu 20% investiert sei.Im Zuge der Zahlen habe das Unternehmen auch einen aktuallisierten Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr sowie einen mittelfristigen Ausblick gegeben. Dieser habe größtenteils mit der Erwartung der Analysten übereingestimmt, weshalb sie nur wenige Anpassungen hätten machen müssen, wie z.B. eine Erhöhung ihrer Erwartungen in der Fondsberatung.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link