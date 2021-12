Börsenplätze Deutsche Beteiligungs AG-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Beteiligungs AG:



Die börsennotierte Deutsche Beteiligungs AG (ISIN: DE000A1TNUT7, WKN: A1TNUT, Ticker-Symbol: DBAN) legt geschlossene Private-Equity-Fonds auf und investiert an der Seite der DBAG-Fonds in gut positionierte, mittelständische Unternehmen mit Entwicklungspotenzial. Einen Schwerpunkt legt die DBAG auf die Industriesektoren, in denen der deutsche Mittelstand im internationalen Vergleich besonders stark ist. Mit dieser Erfahrung, mit Know-how und Eigenkapital stärkt sie ihre Portfoliounternehmen darin, eine langfristige und wertsteigernde Unternehmensstrategie umzusetzen. Ihr unternehmerischer Investitionsansatz macht sie zu einem begehrten Beteiligungspartner im deutschsprachigen Raum. Das von der DBAG verwaltete und beratene Kapital beträgt rund 1,1 Milliarden Euro. (05.12.2021/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Beteiligungs AG-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Deutschen Beteiligungs AG (DBAG) (ISIN: DE000A1TNUT7, WKN: A1TNUT, Ticker-Symbol: DBAN).Das Unternehmen habe am Donnerstag den Bericht für das Geschäftsjahr 2020/21 veröffentlicht, welches am 30. September geendet habe. Dabei habe über ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr berichtet werden, welches alles in allem die Erwartungen der Analysten von SRC Research und der Guidance des Unternehmens, welche im Jahresverlauf dreimal erhöht worden sei, entspreche. Im Segment Private-Equity-Investments habe der Nettovermögenswert von 422 Mio. Euro auf nahezu 680 Mio. Euro deutlich erhöht werden können. Bereinigt um die Effekte der Kapitalerhöhung (ca. 100 Mio. Euro) und der Dividende (ca. 12 Mio. Euro) entspreche dies einem enormen Wachstum von 40% und habe der Erwartung der Analysten von SRC Research entsprochen. Das Ergebnis aus der Fondsberatung habe im Jahresvergleich sogar um 90% von 9,5 Mio. Euro auf 18,0 Mio. Euro erhöht werden können. Das Konzernergebnis habe bei 185 Mio. Euro gelegen und ein neues Rekordniveau erzielt. Die Eigenkapitalrendite für das abgelaufene Geschäftsjahr habe sich auf über 44% belaufen.Auch der Ausblick für das laufende Geschäftsjahr sowie der mittelfristige Ausblick würden sehr vielversprechend und realistisch klingen. Für das laufende Geschäftsjahr gehe das Unternehmen von einer weiteren Steigerung des NAV auf einen Wert im Bereich von 680 Mio. Euro bis 755 Mio. Euro aus, was sich auch mit unserer bisherigen Erwartung von über 723 Mio. Euro decke. Das Ergebnis der Fondsberatung solle in einem Bereich von 11 Mio. Euro bis 12 Mio. Euro liegen. Die Analysten von SRC Research würden hier von 11,6 Mio. Euro ausgehen. Hinsichtlich der Mittelfristplanung für 2023/24 liege die Prognose des Unternehmens sogar etwas über ihrer Erwartung. Das Management erwarte hier einen NAV zwischen 815 Mio. Euro und 905 Mio. Euro und ein Ergebnis aus der Fondsberatung von 17 Mio. Euro bis 19 Mio. Euro. Sie hätten deshalb ihre Wachstumsannahmen für die kommenden Jahre hinsichtlich des NAV etwas erhöht.Die Analysten von SRC Research seien mit dem abgelaufenen Geschäftsjahr sehr zufrieden und würden auch der zukünftigen Entwicklung der Gesellschaft sehr positiv entgegensehen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten imSinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannteAnalysten-Haus unter

