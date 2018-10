Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Beteiligungs AG-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Beteiligungs AG-Aktie:

34,20 EUR -0,87% (24.10.2018, 16:34)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Beteiligungs AG-Aktie:

34,20 EUR +0,44% (24.10.2018, 16:39)



ISIN Deutsche Beteiligungs AG-Aktie:

DE000A1TNUT7



WKN Deutsche Beteiligungs AG-Aktie:

A1TNUT



Ticker-Symbol Deutsche Beteiligungs AG-Aktie:

DBAN



Kurzprofil Deutsche Beteiligungs AG:



Die börsennotierte Deutsche Beteiligungs AG (ISIN: DE000A1TNUT7, WKN: A1TNUT, Ticker-Symbol: DBAN) legt geschlossene Private-Equity-Fonds auf und investiert an der Seite der DBAG-Fonds in gut positionierte, mittelständische Unternehmen mit Entwicklungspotenzial. Einen Schwerpunkt legt die DBAG auf die Industriesektoren, in denen der deutsche Mittelstand im internationalen Vergleich besonders stark ist. Mit dieser Erfahrung, mit Know-how und Eigenkapital stärkt sie ihre Portfoliounternehmen darin, eine langfristige und wertsteigernde Unternehmensstrategie umzusetzen. Ihr unternehmerischer Investitionsansatz macht sie zu einem begehrten Beteiligungspartner im deutschsprachigen Raum. Das von der DBAG verwaltete und beratene Kapital beträgt rund 1,1 Milliarden Euro. (24.10.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Beteiligungs AG-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Deutschen Beteiligungs AG (DBAG) (ISIN: DE000A1TNUT7, WKN: A1TNUT, Ticker-Symbol: DBAN) und erhöhen das Kursziel von 44 auf 45 Euro.Am 8. Oktober habe das Unternehmen nur wenige Tage nach Beginn des neuen Geschäftsjahres bereits die erste Beteiligung vermelden können. Der DBAG Fund VII habe sich hierbei mehrheitlich an SERO Schröder Elektronik Rohrbach GmbH beteiligt, einem Entwicklungs- und Fertigungsdienstleister für elektronische Komponenten. Dies sei bereits die sechste Transaktion des DBAG Fund VII seit Beginn der Investitionsperiode im Dezember 2016. Die DBAG investiere an der Seite des Fund VII rund 11 Mio. Euro und halte somit rund 20% der Anteile.Noch vor Ende des Geschäftsjahres 2017/18, am 30. September, hätten zwei weitere Zukäufe zum Portfolio vermeldet werden können. Am 28. September sei die Beteiligung an der Kraft & Bauer Holding GmbH bekannt gegeben worden, eines der führenden Anbieter von Brandschutzsystemen für Werkzeugmaschinen. Der DBAG Fund VII beteilige sich mehrheitlich an dem Unternehmen und die DBAG werde künftig 20% der Anteile halten. Nur vier Tage zuvor, am 24. September, habe das Unternehmen die Beteiligung an der FLS GmbH mit dem DBAG ECF bekannt gegeben. Die FLS GmbH biete Software zur Echtzeitplanung von Terminen und Touren in Service und Logistik an. Die DBAG investiere bis zu 9,5 Mio. Euro an Seite des DBAG ECF und halte somit bis zu 30%.Die Analysten von SRC Research würden davon ausgehen, dass die DBAG die beiden Unternehmen gewinnbringend bei der Umsetzung der strategischen Ziele unterstützen könne und somit den Wert der Beteiligungen bis zur Veräußerung entscheidend erhöhen könne.Auch im Geschäftsjahr 2017/18 habe das Unternehmen somit einen hohen Deal Flow erreichen und insgesamt sieben Zukäufe vermelden können. Weiterhin habe eine Veräußerung und eine Teil-Veräußerung erzielt werden können. Diese hohe Deal Flow sei bereits früh im neuen Geschäftsjahr fortgesetzt worden und sollte der Aktie neuen Rückenwind geben und die nach Meinung der Analysten teilweisen unberechtigt hohen Kursverluste wieder aufholen.Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, bestätigen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel von 45 Euro sowie ihr "buy"-Rating für die Deutsche Beteiligungs AG-Aktie. (Analyse vom 24.10.2018)