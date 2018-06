Tradegate-Aktienkurs Deutsche Beteiligungs AG-Aktie:

33,95 EUR +0,37% (26.06.2018, 14:38)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Beteiligungs AG-Aktie:

33,85 EUR +0,15% (26.06.2018, 14:23)



ISIN Deutsche Beteiligungs AG-Aktie:

DE000A1TNUT7



WKN Deutsche Beteiligungs AG-Aktie:

A1TNUT



Ticker-Symbol Deutsche Beteiligungs AG-Aktie:

DBAN



Kurzprofil Deutsche Beteiligungs AG:



Die börsennotierte Deutsche Beteiligungs AG (ISIN: DE000A1TNUT7, WKN: A1TNUT, Ticker-Symbol: DBAN) legt geschlossene Private-Equity-Fonds auf und investiert an der Seite der DBAG-Fonds in gut positionierte, mittelständische Unternehmen mit Entwicklungspotenzial. Einen Schwerpunkt legt die DBAG auf die Industriesektoren, in denen der deutsche Mittelstand im internationalen Vergleich besonders stark ist. Mit dieser Erfahrung, mit Know-how und Eigenkapital stärkt sie ihre Portfoliounternehmen darin, eine langfristige und wertsteigernde Unternehmensstrategie umzusetzen. Ihr unternehmerischer Investitionsansatz macht sie zu einem begehrten Beteiligungspartner im deutschsprachigen Raum. Das von der DBAG verwaltete und beratene Kapital beträgt rund 1,1 Milliarden Euro. (26.06.2018/ac/a/nw)





Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Beteiligungs AG-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Deutschen Beteiligungs AG (DBAG) (ISIN: DE000A1TNUT7, WKN: A1TNUT, Ticker-Symbol: DBAN).Das Unternehmen habe heute die Beteiligung an BTV braun teleCom AG (BTV) bekanntgegeben. Das Unternehmen entwickle, produziere und vertreibe Komponenten für den Bau von Kabel- und Glasfasernetzen. Ziel der Beteiligung sei neben dem organischen Wachstum des Unternehmens auch die Verbreitung des Produkt- und Dienstleistungsangebots durch weitere Unternehmenszukäufe. Die Analysten von SRC Research würden diese Beteiligung als sehr vielversprechend bewerten, da die DBAG bereits über große Erfahrung in diesem Segment verfüge und sie auch in den kommenden Jahren weiteres starkes Wachstum und eine hohe Nachfrage in diesem Markt erwarten würden. Die Investition in BTV stelle bereits die fünfte Beteiligung seit 2013 im Breitbandkommunikationssegment dar. Der Vollzug der Transaktion sei für Juli geplant. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden. Die DBAG co-investiere dabei bis zu 4,8 Mio. Euro, wodurch rund 38% der Anteile am Unternehmen gehalten würden.Am vergangenen Donnerstag, am 21. Juni, habe das Unternehmen mitgeteilt, dass die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) einen Verstoß gegen Rechnungslegungsvorschriften für den Konzernabschluss des Geschäftsjahres 2014/15 festgestellt habe. Hintergrund der Feststellung sei die Frage nach der IFRS-konformen Berücksichtigung erfolgsabhängiger Gewinnanteile aus persönlichen Beteiligungen, welcher nach Ansicht der BaFin bereits für das Vorjahr berücksichtigt hätte werden müssten. Diese Auffassung betreffe auch die aktuelle Bilanzierung für DBAG Fund VI und DBAG Fund VII. Das laufende Geschäftsjahr würde somit um einen Carried Interest Betrag von rund 12 Mio. Euro belastet (davon 9,9 Mio. Euro aus dem ersten Halbjahr und weitere rund 2 Mio. Euro aus dem laufenden zweiten Halbjahr).Sehr wichtig sei hier zu beachten, dass dieser Betrag nicht cash-wirksam sei. Es handle sich hierbei lediglich um einen Vorzieheffekt in der Gewinnrechnung. Somit sei das Ergebnis des laufenden Jahres um rund 12 Mio. Euro belastet, das Ergebnis der Folgejahre, in welchen der besagte Carried Interest eigentlich anfallen sollte, jedoch entsprechend höher als erwartet. Die Analysten von SRC Research hätten ihre GuV-Schätzung entsprechend angepasst und würden nun von einem Konzernergebnis von rund 27 Mio. Euro in 2017/18 sowie entsprechend höheren Ergebnissen in den Folgejahren ausgehen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Beteiligungs AG-Aktie: