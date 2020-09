XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,091 EUR -0,55% (07.09.2020, 12:45)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,036 EUR -2,29% (07.09.2020, 12:58)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,73 USD +4,74% (04.09.2020, 22:10)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (07.09.2020/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank zieht Übernahmeangebot für Wirecard Bank zurück - AktiennewsLaut einem Medienbericht hat die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) ihre Kaufabsichten für Teile der Wirecard Bank verworfen, so die Experten von "FONDS professionell".Grund dafür seien unterschiedliche Preis- und Bewertungsvorstellungen gewesen.Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF)-Insolvenzverwalter Michael Jaffé wolle mit dem Verkauf der Wirecard Bank mindestens 100 Millionen Euro erlösen, um so eine Liquidation vermeiden zu können, wie "Bloomberg" vergangene Woche berichtet habe. Das von der Deutschen Bank eingereichte Gebot sei als zu niedrig erachtet worden, schreibe die Nachrichtenagentur nun unter Berufung auf unterrichtete Kreise. Ein Sprecher der Deutschen Bank habe sich nicht zu dem Verkaufsprozess äußern wollen. Er habe jedoch gesagt, dass die Übernahme der Wirecard Bank nur eine von mehreren Optionen sei, das eigene Zahlungsgeschäft auszubauen.Wirecard stehe bei Banken und anderen Gläubigern mit mehr als drei Milliarden Euro in der Kreide. Um ihre Ansprüche zu bedienen, sei Jaffé nun mit dem Verkauf von Vermögenswerten befasst. Töchter in Brasilien und Großbritannien seien bereits unter den Hammer gekommen. Mehr als die Hälfte der deutschen Belegschaft sei entlassen worden, um den Mittelabfluss einzudämmen.Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: