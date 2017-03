NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

USD 16,83 (24.03.2017)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (27.03.2017/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) macht beim Teil-Börsengang ihrer Fondstochter offenbar Tempo, so die Experten von "FONDS professionell".Das Parkettdebüt, intern mit dem Codewort "Operation Orion" betitelt, könne bereits gegen Ende 2017 stattfinden, berichte das "Handelsblatt" und berufe sich dabei auf Insider. Der Chef der Deutschen Asset Management, Nicolas Moreau, habe bei einem internen Treffen vehement auf einen raschen Börsengang gedrängt, heiße es weiter. Die Bank habe dies nicht kommentiert.Deutsche-Bank-Chef John Cryan habe Anfang des Monats verkündet, den konzerneigenen Vermögensverwalter zu einem kleinen Teil an die Börse zu bringen. Die Mehrheit des zuverlässigen Ertragsbringers solle aber bei der Deutschen Bank verbleiben. Bislang sei geplant gewesen, den Börsengang innerhalb von zwei Jahren über die Bühne zu bringen. Damit die "Operation Orion" aber schneller gelinge, müsse die entsprechende Infrastruktur wie Buchhaltung, EDV-Systeme, Controlling oder die Rechtsabteilung aus dem Konzern herausgelöst und der Tochter zur Verfügung gestellt werden.Cryan begründe den Teilverkauf vor Analysten damit, dass die Vermögensverwaltung am Kapitalmarkt nicht jene Beachtung zukomme, die sie verdiene. Die Einnahmen aus dem Börsengang seien eher ein Nebeneffekt. Die Deutsche Bank beschaffe sich derzeit über eine Kapitalerhöhung acht Milliarden Euro. Mit dem Geld wolle sie die durch milliardenteure Rechtsstreitigkeiten angegriffene Kapitalbasis stärken. (Analyse vom 24.03.2017)XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:15,305 EUR -1,48% (27.03.2017, 14:12)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:15,289 EUR -1,86% (27.03.2017, 14:26)