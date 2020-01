Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,583 EUR -0,73% (17.01.2020, 13:50)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,581 EUR -1,16% (17.01.2020, 14:05)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,54 USD +0,59% (16.01.2020)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (17.01.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Der Klimaschutz sei seit Monaten das beherrschende Thema der politischen Debatte. An der Börse spiele hierbei ESG eine immer größere Rolle. Das Akronym stehe für Environmental, Social and Governance. Investoren würden dem immer mehr Beachtung schenken und Unternehmen müssten darauf reagieren.Larry Fink, der CEO von BlackRock, habe zuletzt in einem Brief an die Vorstände deutscher Großkonzerne dazu aufgerufen, dass die Unternehmen ihre Geschäftsmodelle klimafreundlich gestalten sollten. Sein Wort habe Gewicht, denn BlackRock sei der weltgrößte Vermögensverwalter und halte Beteiligungen an allen DAX-Konzernen. "Jede Regierung, jedes Unternehmen und jeder Anleger muss sich mit dem Klimawandel auseinandersetzen", so Fink.Auch die Deutsche Bank könne sich dem nicht entziehen. Auf dem Neujahresempfang des Unternehmens habe CEO Christian Sewing angekündigt, in den kommenden Jahren einen "substanziellen Teil" des Kreditportfolios von knapp 430 Milliarden Euro zur Finanzierung nachhaltiger Produkte bereitzustellen.Langfristig werde "das Nachhaltigkeitsrating für ein Unternehmen genauso wichtig sein wie das herkömmliche Bonitätsrating", so Sewing. "Mit jedem Tag, an dem die Menschheit so weiter wirtschaftet wie bisher, werden die Folgekosten steigen - und das möglicherweise exponentiell." Auch die Fondstochter DWS wolle vermehrt Produkte herausbringen, die ESG-Kriterien entsprechen würden.Die Aktie der Deutschen Bank gehöre bisher zu den Outperformern im neuen Jahr. Ob es sich dabei nur um ein Strohfeuer handle, würden die Zahlen zum vergangenen Jahr am 30. Januar zeigen. Dann gebe es weitere News zum aktuellen Umbau. Meine es Sewing ernst mit dem Fokus auf ESG-Produkte, könnte sich die Deutsche Bank hier neue Erträge sichern. Allerdings stürzen sich wohl alle Finanzfirmen auf dieses Zukunftsthema, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link