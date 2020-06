Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,385 EUR -0,60% (18.06.2020, 12:34)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,532 EUR +3,42% (18.06.2020, 09:47)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,34 USD -2,20% (17.06.2020, 22:10)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (18.06.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Der Wettbewerb um die reichsten Anleger habe schon vor der Cororna-Pandemie getobt. Nun würden allerdings immer mehr Anbieter versuchen, in den turbulenten Zeiten Marktanteile zu gewinnen. Auch die Deutsche Bank wolle in der Vermögensverwaltung neue Akzente setzen.In der Schweizer Zeitung "Finanz & Wirtschaft" habe sich Claudio de Sanctis zu seinen zukünftigen Plänen geäußert. Er habe kürzlich die neu geformte Internationale Privatkundenbank innerhalb des Frankfurter Finanzkonzerns übernommen. In den kommenden drei Jahren solle die Vermögensverwaltung "substanziell" zur Profitabilität beitragen. Zukäufe habe de Sanctis nicht ausgeschlossen.Laut de Sanctis gehöre die Deutsche Bank bei der Vermögensverwaltung zu den größten Häusern in Europa und decke alle Kundenbereiche ab. Diese Größe gebe der Bank die Möglichkeit, substanzielle Marktanteile hinzuzugewinnen. Insgesamt liege man was das Kundenvermögen angehe jedoch hinter der Credit Suisse und der UBS.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: