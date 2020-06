Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (12.06.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Bei dem DAX-Konzern sei das offensichtlichste Zugpferd derzeit das Handelsgeschäft im Investmentbanking. Doch der Konzernumbau dauere trotz Corona an. Nun gebe es einen weiteren Meilenstein, denn die Privatkundenbank werde neu strukturiert. Nach gestrigen Verlusten ziehe der Bankentitel heute auch wieder an.Die Privatkundenbank sei einer der vier Bereiche, die die Kernbank umfasse. Allerdings würden hier wohl die größten Herausforderungen liegen, was die Profitabilität angehe. Denn die jahrelangen Niedrigzinsen würden deutlich zu Buche schlagen. Nun ordne die Deutsche Bank den internationalen Teil des Segments neu.Das Geschäft mit Vermögenskunden sowie das internationale Geschäft mit Privat- und Firmenkunden werde zusammengeführt. Dadurch sollten Kosten gespart werden. Bis zum Ende des Umbaus 2022 sollten es alleine im Privatkundengeschäft 1,40 Mrd. Euro sein, die neue Sparte heiße dann Internationale Privatkundenbank. Claudio de Sanctis werde neuer Chef, der das weltweite Wealth Management verantworte. In der neu geschaffenen Internationalen Privatkundenbank betreue die Bank weltweit 3,5 Mio. Kunden und erwirtschafte Erträge von rund drei Milliarden Euro p.a.Wer noch nicht investiert ist, kann den Rücksetzer zum Einstieg in die Deutsche Bank-Aktie nutzen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Das Kursziel liege bei 11,00 Euro, ein Stopp sollte bei 6,00 Euro gesetzt werden. (Analyse vom 12.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: