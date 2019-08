Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Seit geraumer Zeit herrsche ein regelrechter Kampf zwischen den Finanzinstituten um sehr vermögende Kunden. Bislang seien vor allem die Schweizer auf diesem Gebiet sehr erfolgreich gewesen. Doch der Konkurrenz, allen voran der Deutschen Bank, gelinge es zunehmend, den Schweizern die Vermögensverwalter abspenstig zu machen.Im Zuge ihrer Neuausrichtung wolle die Deutsche Bank vor allem ihr Geschäft mit sehr vermögenden Privatkunden ausbauen. Daher wolle das Management bis 2021 mehr als 300 neue Kundenberater einstellen - während etwa im Investmentbanking tausende Stellen gestrichen würden.Laut Medienberichten sei es dem DAX-Konzern dabei gelungen, drei ehemalige Berater der Schweizer Privatbank Julius Bär für den Standort in Dubai abzuwerben. Dabei handle es sich um Abhishek Sharma, Ravi Sidhu und Kabir Sharma.Erst im Juli habe finews.ch gemeldet, dass es der Bank gelungen sei, ein 13-köpfiges Team der Credit Suisse für das Italien-Geschäft abzuwerben.Während es in den anderen Bereichen nicht wirklich rund laufe, verfolge die Deutsche Bank im Bereich Private Banking aggressive Wachstumsziele. Ungewiss bleibe aber weiterhin, ob die Erträge in Zukunft dank der Umbaumaßnahmen wieder steigen würden.Vor allem in dem aktuellen Marktumfeld rät Nicola Hahn von "Der Aktionär" weiter von einem Einstieg ab. (Analyse vom 06.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link