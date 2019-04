Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,718 EUR -2,12% (18.04.2019, 10:34)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,93 USD +0,68% (17.04.2019, 22:01)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (18.04.2019/ac/a/d)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Gespräche zu einer Fusion zwischen Deutscher Bank und Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) könnten bis Ostern zu einer Entscheidung führen. Spätestens bis 26. April, wenn die Deutsche Bank ihre Q1-Zahlen vorstelle, solle entschieden werden, ob weiterverhandelt werde. Die Arbeitnehmer der beiden Finanzinstitute würden schon jetzt wissen, was sie von der Fusion halten würden. Nämlich gar nichts.Aus einer E-Mail des Commerzbank-Betriebsrates, die dem "Handelsblatt" vorliege, gehe das hervor. So hätten in einer internen Umfrage 82,5% der Befragten gegen eine Fusion gestimmt. Beim Ergebnis handele es sich allerdings erst um einen Zwischenstand, denn die Befragung laufe noch bis zum 3.Mai.Die Umfragen würden zeigen, wie groß der Widerstand innerhalb der Banken sei. Auch mehrere Großaktionäre und Wirtschaftsexperten würden den Zusammenschluss kritisch sehen. Noch sei nichts entschieden. Ein schlechtes Quartalsergebnis der Deutschen Bank könnte den Zusammenschluss aber zwangsläufig herbeiführen, so Fabian Strebin, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.04.2019)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:7,723 EUR -1,30% (18.04.2019, 10:19)