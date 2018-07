Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

Wien (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank und Commerzbank: Deutschen Banken droht Rausschmiss aus Leitindices - AktiennewsDie beiden größten deutschen Banken könnten ihre Plätze in wichtigen Leitindices verlieren, berichten verschiedene Medien, so die Experten von "FONDS professionell".Demnach drohe der Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) das DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Aus, und die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) könnte aus dem Euro Stoxx 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) herausfallen.Sowohl die Deutsche Bank als auch die Commerzbank könnten demnächst ihre Mitgliedskarte bei wichtigen Börsenindizes verlieren. Der Ausverkauf bei der Deutschen Bank, der die Aktie im vergangenen Monat auf ein Rekordtief getrieben habe, bringe ihre 20-jährige Mitgliedschaft im Benchmark-Index Euro Stoxx 50 in Gefahr. Das berichte die Nachrichtenagentur Bloomberg. Deutschlands größte Bank habe im laufenden Jahr bereits mehr als 40 Prozent ihrer Marktkapitalisierung eingebüßt, nachdem sie den dritten Jahresverlust in Folge eingefahren habe, Konzernchef John Cryan in die Wüste geschickt habe und beim ersten öffentlichen Stresstest ihrer US-Tochter durchgefallen sei.Dadurch sei das Kreditinstitut auf Platz 61 in der Liste des Indexanbieters Stoxx Ltd. abgestürzt, dem niedrigsten Rang unter den gegenwärtigen Mitgliedern des Euro Stoxx 50. Das bedeute, dass der Geldriese bei der Quartalsprüfung am 3. September automatisch aus dem Leitbarometer herausfallen würde, sollte ein aktuelles Nicht-Indexmitglied es unter die Top-40 schaffen."Es gibt keine Chance, dass die Deutsche Bank das Index-Re-Balancing überleben wird", habe Uwe Streich, Analyst bei der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) in Stuttgart, zu Bloomberg gesagt. Nur wenn die Aktie einen riesigen Freudensprung vollführen würde, könne die Marktkapitalisierung hoch genug liegen, um im Index zu verbleiben.Commerzbank vor DAX-AusDie Commerzbank wiederum könnte bald nicht mehr Deutschlands Haupt-Börsenindikator DAX angehören. Der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" zufolge halte die neueste Rangliste der Deutschen Börse für ihre Auswahlindices hinsichtlich der Commerzbank eine unangenehme Überraschung bereit: Stand jetzt würde sie sich nicht mehr für den DAX qualifizieren. Damit würde zugleich eine Ära enden: Die Commerzbank sei beim Start des DAX vor rund 30 Jahren Gründungsmitglied des DAX gewesen und habe seither ununterbrochen zur Stammmannschaft der deutschen Fieberkurve gezählt. Die Commerzbank habe noch zwei Monate Zeit, ihre Position zu verbessern: Die entscheidende Rangliste erscheine am 5. September.Börsenplätze Commerzbank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:8,645 EUR +3,37% (05.07.2018, 14:345)Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:8,65 EUR +3,19% (05.07.2018, 14:49)ISIN Commerzbank-Aktie:DE000CBK1001WKN Commerzbank-Aktie:CBK100Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:CBK