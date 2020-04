Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Wien (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank überrascht mit Gewinn - AktiennewsDie Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) hat im ersten Quartal einen Gewinn vor Steuern von 206 Millionen Euro erzielt, so die Experten von "FONDS professionell".Nach Abzügen sei ein Überschuss von 66 Millionen Euro geblieben. Die Analystenschar habe im Schnitt dagegen mit einem Verlust für die ersten drei Monate des Jahres gerechnet. Die Bank habe die Eckdaten des Quartalsergebnisses am Sonntagabend (26. April) per Ad hoc-Mitteilung bekannt gegeben. Eigentlich sei die Veröffentlichung erst für Mittwoch geplant gewesen.Demnach habe die Bank Erträge von 6,4 Milliarden Euro erzielt und habe damit ebenfalls die Schätzungen der Analysten übertroffen. Die US-Großbanken hätten wegen des Börsenabschwungs im Zuge der Ausbreitung der Lungenkrankheit Covid 19 hohe Einnahmen im Wertpapierhandel verzeichnet. Die Deutsche Bank aber habe sich im Zuge des Konzernumbaus aus dem Aktienhandel zurückgezogen und sei nur noch im Anleihenhandel aktiv. Daneben berichte das Institut auch von einer gestiegenen Kreditnachfrage.Dies führe allerdings auch zu einem gedämpften Ausblick. Wegen der anstehenden Rezession erhöhe das Geldhaus die Risikovorsorge massiv um 500 Millionen Euro im ersten Quartal. Zudem habe der Vorstand entschieden, dass das Eigenkapital vorübergehend den Zielwert der Bank unterschreiten dürfe. "Wir sind fest entschlossen, unsere Bilanz zu nutzen, um Kunden zu unterstützen, die uns jetzt ganz besonders brauchen", begründe Vorstandschef Christian Sewing den Schritt. Das Haus betone aber, die Kernkapitalquote solle weiterhin die von den Aufsehern geforderte Marke erfüllen.Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: