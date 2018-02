Den Bereich, der vormals als Deutsche Asset Management firmiert habe, wolle die Mutter im ersten Halbjahr aufs Parkett bringen. Da komme die Erholung der Sparte der Zentrale gut gelegen. "Derzeit ist die Deutsche Bank daher zuversichtlich, dass sie die Transaktion bald abschließen kann, vorbehaltlich der Marktbedingungen und finaler regulatorischer Freigaben", heiße es in der Mitteilung.



Wien (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank schockt mit Millionenverlust - Aktiennews:Abschreibungen brocken dem größten deutschen Geldhaus ein Minus ein, so die Experten von "FONDS professionell".Bei der Fondtochter DWS laufe es hingegen besser. Daher könne der geplante Teilbörsengang schon bald vollzogen werden, heiße es aus Frankfurt.Die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) melde für das abgelaufene Geschäftsjahr erneut tiefrote Zahlen. Sie habe 2017 unter dem Strich einen Verlust von einer halben Milliarde Euro aufgetürmt. Als Grund für das Minus habe das größte deutsche Geldhaus Abschreibungen wegen der Steuerreform in den USA in Höhe von 1,4 Milliarden Euro genannt. Ohne diese Belastung, die im vierten Quartal verbucht worden sei, hätte das Institut einen Nettogewinn von rund 900 Millionen Euro erzielt. Anleger hätten sich von dieser Erklärung wenig überzeugt gezeigt: Die Aktie des Geldhauses sei im frühen Freitagshandel um knapp sechs Prozent abgesackt.Vor Steuern hätten die Frankfurter einen Gewinn von 1,3 Milliarden Euro erwirtschaftet. Im Vorjahr hätten noch Verluste von 1,4 Milliarden Euro, 2015 gar von 6,8 Milliarden Euro gestanden. Die Bank habe bereits Anfang Januar vor der drohenden Steuerabschreibung gewarnt. Die Steuersenkung von Präsident Donald Trump beschere Geldhäusern und Unternehmen zunächst einmal Abschreibungen, da sie wegen des niedrigeren Abgabensatzes frühere Verluste nur geringer geltend machen könnten."Mit unseren Ergebnissen noch nicht zufrieden"Dennoch sei das reguläre Geschäft eher schwach verlaufen. Die Erträge seien 2017 um zwölf Prozent auf 26,4 Milliarden Euro zurückgegangen. Damit habe das Frankfurter Geldhaus in etwa so abgeschnitten wie Analysten erwartet hätten. Im wichtigen Bereich Unternehmens- und Investmentbanking seien die Erträge um 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 14,3 Milliarden Euro gesunken."Transaktion bald abschließen"Auch bei der Fondssparte DWS seien die Erträge gegenüber dem Vorjahr um 16 Prozent auf 2,5 Milliarden Euro geschrumpft. Allerdings seien 2016 noch Erträge des mittlerweile verkauften Geschäfts Abbey Life mit in das Ergebnis eingeflossen. Dafür sei aber ein Vorsteuergewinn von 725 Millionen Euro in den Büchern geblieben. 2016 habe die vor dem Teilbörsengang stehende Sparte noch einen Verlust von 206 Millionen Euro erlitten. Zudem hätten die Fonds des Hauses wieder reichlich Geld eingesammelt. Der Nettoabsatz habe sich auf 16 Milliarden Euro beziffert. Im Vorjahr hätten Anleger noch 41 Milliarden Euro aus den Portfolios abgezogen. Das verwaltete Vermögen sei leicht von 706 auf 702 Milliarden Euro gesunken.