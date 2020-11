Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,384 EUR -1,59% (26.11.2020, 12:23)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,397 EUR -1,12% (26.11.2020, 12:10)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,04 USD +3,27% (23.11.2020)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (26.11.2020/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank plant dauerhafte 40-Prozent-Homeoffice-Quote - AktiennewsWird Homeoffice zum Standard, fragen sich die Experten von "FONDS professionell".Kaum ein Thema sei unter Personalern in Unternehmen zurzeit so heftig umstritten. Die größte deutsche Geschäftsbank habe für sich bereits Konsequenzen gezogen: Vorstandschef Christian Sewing habe angekündigt, dass die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) den Anteil der Arbeit, den die Beschäftigten von zu Hause aus erledigen könnten, erhöhen werde. Die Veränderungen seien seit mehreren Monaten diskutiert worden, und eine Zwei-Tage-Regel habe sich als das bevorzugte Szenario herauskristallisiert, schreibe die Nachrichtenagentur "Bloomberg" unter Berufung auf Insider. Einige rechtliche Fragen müssten noch geklärt werden, und die Richtlinie werde wahrscheinlich nicht einheitlich auf alle Mitarbeiter angewandt, heiße es in dem Bericht.Die Deutsche Bank warte noch darauf, dass die Parlamente in verschiedenen Ländern neue Gesetze zur Heimarbeit verabschieden würden, so eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Auch sei noch nicht klar, wie mit Problemen wie der Gewährleistung von Vertraulichkeit in einem privaten Umfeld umzugehen sei. Derartige Compliance-Bedenken könnten zu abweichenden Regelungen für einige Mitarbeiter und einige Länder führen.Das Kreditinstitut wolle mehr Flexibilität anbieten und die Bürokosten senken. Das neue Arbeitsmodell solle einen wesentlichen Beitrag zum ehrgeizigen Einsparziel leisten, das im vergangenen Jahr vorgestellt worden sei. "Wie bereits öffentlich bekannt ist, untersuchen wir, welche positiven Lehren die Deutsche Bank aus der Covid-19-Krise für unsere künftige Arbeitsweise als Bank ziehen kann", habe Christine Peters, eine Sprecherin der Bank, per E-Mail mitgeteilt. "Wir arbeiten an einem hybriden Modell, das die Arbeit sowohl von zu Hause als auch im Büro kombinieren wird. Eine Entscheidung ist noch nicht getroffen worden."Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: