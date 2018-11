Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (29.11.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Polizei habe heute im Auftrag des Bundeskriminalamtes und der Staatsanwaltschaft die Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt und weitere Standorte durchsucht. Der Vorwurf wiege schwer: Geldwäsche. Es habe jedoch nicht mit den jüngsten Verwicklungen in den Skandal der Danske Bank zu tun, sondern mit den "Panama Papers".Nachdem die Deutsche Bank den Großteil der Rechtsstreitigkeiten beigelegt habe, komme der Vorgang nun zur Unzeit. Auch operativ laufe es nicht rund, der Frankfurter Finanzkonzern befinde sich im Umbau und gleiche einer Dauerbaustelle.Die Deutsche Bank-Aktie notiere deutlich im Minus. Der Chart habe ein Gap gerissen und beende damit den jüngsten Erholungsversuch. Sollten sich die Vorwürfe bewahrheiten, könnte die Deutsche Bank-Aktie bis zu den Tiefstkursen um 8,05 Euro (oder darunter) durchrutschen. "Der Aktionär" rate die Finger von dem Titel zu lassen, so Fabian Strebin, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.11.2018)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:8,402 EUR -2,21% (29.11.2018, 14:12)