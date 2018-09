XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,827 EUR +0,52% (04.09.2018, 12:58)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,835 EUR +0,71% (04.09.2018, 13:06)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,26 USD -1,40% (31.08.2018, 22:02)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (04.09.2018/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank muss europäisches Index-Oberhaus verlassen - AktiennewsAn der Börse ist der Anteilschein des deutschen Bankprimus in Ungnade gefallen, so die Experten von "FONDS professionell".Nun ziehe der Indexanbieter Stoxx Konsequenzen und entferne die Verlieraktie aus seinem europäischen Blue-Chip-Barometer.Tiefrote Geschäftszahlen in Serie, fliegende Wechsel an der Konzernspitze, Herabstufungen namhafter Ratingagenturen und ein nicht bestandener Stresstest im einst so wichtigen Auslandsmarkt USA: Gründe, weshalb die Deutsche-Bank-Aktie (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bei Investoren seit Monaten im Abseits stehe, gebe es reichlich. Von 22 Analysten, die das Papier regelmäßig covern würden, rate aktuell nur ein einziger zum Kauf. Der Absturz des Bankenprimus an der Börse spreche Bände: Während Wettbewerber in Europa und den Vereinigten Staaten längst wieder an Zeiten vor Ausbruch der globalen Finanzkrise hätten anknüpfen können, sei der Anteilschein der Deutschen Bank seit dem Rekordhoch im Mai 2007 um satte 90 Prozent abgestürzt. Allein in diesem Jahr sei es um 40 Prozent nach unten gegangen.Nun folge der nächste Nackenschlag: Ende September werde der Anteilschein nach rund 20 Jahren Mitgliedschaft auch den prestigeträchtigen Euro Stoxx 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) verlassen müssen, gemeinsam mit dem deutschen Energiekonzern E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) und dem französischen Baustoffhersteller Saint-Gobain (ISIN: FR0000125007, WKN: 872087, Ticker-Symbol: GOB, EN Paris: SGO, Nasdaq OTC-Symbol: CODGF). Das würden interne Dokumente des Indexanbieters Stoxx zeigen, die Bloomberg vorab habe einsehen können.Ein kleiner, wenn auch schwacher Trost bleibe dem angeschlagenen Kreditinstitut: Der Verbleib im deutschen Leitindex DAX sei vorerst gesichert. Dort treffe es den Rivalen Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF), der ebenfalls noch im September aller Voraussicht nach durch die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ersetzt werde.Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: