Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,151 EUR +0,49% (14.04.2020, 09:07)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,52 USD -2,54% (13.04.2020, 22:10)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (14.04.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Bereits vor der Coronavirus-Pandemie habe das Geschäft der Deutschen Bank in einigen Segmenten gestockt, aber nicht so in Indien. Es sei im vergangenen Jahr der profitabelste Markt in Asien gewesen, der große Wachstumschancen versprochen habe. Das riskante Geschäft mit Problemkrediten liege jetzt aber komplett auf Eis. Der Asien-Vorstand Werner Steinmüller habe dem "Handelsblatt" gesagt: "Im Neugeschäft mit notleidenden Krediten agieren wir sehr vorsichtig. Wir wissen nicht, wann diese Krise ihren Höhepunkt erreicht hat, und verhalten uns deshalb besonders umsichtig." Schlechter laufe es laut Steinmüller aber auch in anderen Segmenten. Die Kreditnachfrage sei niedriger als erwartet. Bei den Kunden der Deutschen Bank stünden jetzt kurzfristige Finanzierungen im Vordergrund.Ob der einstige Wachstumsmotor Indien in 2020 der Deutschen Bank noch Freude mache, bleibe abzuwarten. Anders als in Indien sei es bereits vor Corona in Europa und Deutschland eher mäßig gelaufen. Durch den radikalen Umbau, den der Vorstand dem Finanzinstitut verordnet habe, sei die Deutsche Bank derzeit besonders verletzlich, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:6,119 EUR +1,49% (09.04.2020, 17:35)