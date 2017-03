Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

18,346 EUR +0,84% (16.03.2017, 13:25)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

USD 19,27 +0,05% (15.03.2017, 21:02)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (16.03.2017/ac/a/d)





Wien (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank legt weiteren Rechtsstreit bei - AktiennewsDie Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) einigt sich in den USA mit Anlegern im Streit um Hypothekenkredite, so die Experten von "FONDS professionell".Deutschlands größtes Geldhaus könne eine weitere juristische Baustelle in den USA abschließen. Das Institut habe in einem Streit um US-Hypothekenpapiere einem Vergleich zugestimmt. Zusammen mit Wells Fargo und der Royal Bank of Scotland (RBS) zahle das größte deutsche Geldhaus 165 Millionen US-Dollar an die Eigner dieser Papiere.Die Investoren hätten den Banken vorgeworfen, sie getäuscht zu haben. Sie seien davon ausgegangen, dass die ihnen angedienten Hypothekenkredite von den Geldhäusern ordentlich geprüft und garantiert und damit sicher seien. Die zu Verbriefungen gebündelten Kredite im Volumen von rund 7,55 Milliarden Dollar seien von der inzwischen bankrotten US-Hypothekenbank Nova-Star Mortgage vor der Finanzkrise ausgegeben worden. Wells Fargo, RBS und Deutsche Bank hätten mitgeholfen, die Verbriefungen zusammenzuschnüren.Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:18,39 EUR +0,46% (16.03.2017, 13:11)