So habe es das Institut versäumt, Anzeigen wegen des Verdachts auf Geldwäsche rechtzeitig abzugeben, habe die Staatsanwaltschaft mitgeteilt. Zudem sei auf Leitungsebene die Aufsichtspflicht verletzt worden und die Bank in den fraglichen Jahren 2015 bis 2018 für den Kampf gegen Geldwäsche personell nicht ausreichend ausgestattet gewesen. Die Ermittlungen im Fall Regula gegen inländische Kunden der Deutschen Bank wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung würden nach Angaben der Staatsanwaltschaft aber andauern.



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (09.12.2019/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank legt "Panama Papers" teilweise zu den Akten - AktiennewsDie Staatsanwaltschaft Frankfurt hatte wegen möglicher Geldwäsche-Vergehen gegen Mitarbeiter der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) ermittelt, so die Experten von "FONDS professionell".Doch der Verdacht habe sich nicht erhärtet. Dennoch zahle das Institut eine Millionenbuße - weil es zu lasch kontrolliert habe.Die Deutsche Bank habe eine ihrer vielen juristischen Baustellen schließen können. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt habe ihre Ermittlungen gegen zwei Mitarbeiter des Geldauses eingestellt. Die Fahnder hätten keinen hinreichenden Tatverdacht erkennen können. Der Vorwurf habe schwer gewogen: Mitarbeiter einer Tochtergesellschaft sollten Kunden dabei geholfen haben, über Off-Shore-Gesellschaften in Steuerparadiesen Geld gewaschen zu haben.Anlass für die Ermittlung sei die Veröffentlichung der sogenannten "Panama Papers" gewesen. Diese von einem Recherchenetzwerk aus mehreren internationalen Medien ausgewerteten Dokumente hätten ein Geflecht aus Steuerhinterziehung und Geldwäsche offenbart, in das zahlreiche Geschäftsleute und prominente Persönlichkeiten verstrickt gewesen seien.Briefkasten-Connection15 Millionen Euro StrafeAuch wenn die Razzia keine strafrechtlich relevantes Fehlverhalten zutage gefördert habe, zahle das Institut dennoch eine Buße in Höhe von insgesamt 15 Millionen Euro - wenngleich in einem gesonderten Verfahren. Fünf Millionen zahle die Bank als direkte Geldstrafe, weitere zehn Millionen stünden im Zusammenhang mit einer "Abschöpfung von vermiedenen Kosten" wegen der Versäumnisse im Kontrollumfeld, so die Bank.