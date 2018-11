Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (22.11.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Finger von der Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) wegzulassen.Die Bank komme nicht aus den Schlagzeilen. Nach den letzten Meldungen einer Verwicklung in den Geldwäsche-Skandal um die Danske Bank sei jetzt bekannt geworden, dass sich Händler der Bank in New York mit riskanten Geschäften verzockt hätten. Statt wie geplant mit einer Milliarden-Position das Verlustrisiko für Aktiengeschäfte der Bank zu verringern, sei die Wette schief gegangen und habe dem Geldhaus nun neue Millionenverluste beschert.Das Vorgehen der Trader sei für eine Investmentbank eigentlich nicht ungewöhnlich, gerade in unsicheren Börsenzeiten. Mit Absicherungsgeschäften werde versucht, die Aktienengagements vor Verlusten zu schützen. Würden die Risiko-Deals größer als erfordert aufgeblasen, könnten sie im Falle sinkender Aktienkurse diese Verluste mehr als ausgleichen.Das hätten auch Händler in New York für die Deutsche Bank gemacht. Seit 2016 seien Positionen in Höhe von rund zwei Mrd. USD in einem als zentrales Risikobuch bezeichneten Portfolio (CRB) gebündelt worden, um möglicherweise mehr Geld zu verdienen, habe eine mit der Sache vertraute Personen gegenüber Bloomberg gesagt. Doch die Wetten mit Derivaten seien schief gegangen und hätten in diesem Jahr zu einem Verlust von 60 Mio. USD geführt. Die Deutsche Bank habe das Buch-Volumen mittlerweile auf mehrere hundert Mio. USD reduziert.Zentrale Risikobücher seien zu einem Trend geworden. Anstatt Dutzende von Mitarbeiter über zahlreiche Schreibtische hinweg zu beschäftigen, um mögliche Verluste zu begrenzen, würden Trades in einem einzigen CRB überführt, wo sie von einem kleinen Team verwaltet würden, oft mithilfe komplexer Algorithmen. Und diese Formeln hätten jetzt offenbar nicht mehr richtig funktioniert.Die Abteilung habe allein in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres einen Rückgang um 15% auf 1,6 Mrd. Euro zu verkraften gehabt. Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing versuche inzwischen diese Geschäfte zu verkleinern.Das Wertpapier rutsche im frühen Handel am Donnerstag wieder auf 8,24 Euro ab. Neue Tiefstände - unterhalb des am Dienstag markierten Preises von 8,06 Euro - seien in den kommenden Tagen nicht ausgeschlossen.Anleger sollten weiterhin die Finger von der Deutsche Bank-Aktie weglassen, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.11.2018)