XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,039 EUR -3,67% (23.09.2019, 10:11)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,038 EUR -2,86% (23.09.2019, 10:26)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,99 USD -0,99% (21.09.2019, 0:30)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (23.09.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Der saudi-arabische Ölkonzern Saudi Aramco erwägw offenbar, die Deutsche Bank als Konsortialbank für den geplanten Börsengang zu engagieren. Für die leidgeprüfte Großbank wäre es die Teilnahme am bislang größten Börsengang aller Zeiten ein Erfolg - vorausgesetzt, das IPO finde auch statt.Nach bisherigen Planungen wolle das saudi-arabische Königshaus 5% der Anteile des Ölkonzerns in Riad an die Börse bringen und damit umgerechnet rund 100 Mrd. USD erlösen. Auf Grundlage dieser Bewertung würde Aramco insgesamt mit rund 2 Bio. USD bewertet und mit großem Abstand das wertvollste Unternehmen der Welt.Ob das IPO wirklich innerhalb der nächsten zwölf Monate stattfinde, sei aber ungewiss. Entsprechende Pläne gebe es seit Jahren, bislang sei der Mega-Börsengang immer wieder vertagt worden. Zusätzlich zu angeblichen Streitigkeiten über die Bewertung des Konzerns habe der Drohenangriff auf eine Raffinerie des Konzerns zuletzt für weitere Unsicherheit gesorgt. Dessen ungeachtet wolle Aramco jedoch am aktuellen Zeitplan festhalten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: