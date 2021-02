12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (04.02.2021/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber und Andreas Schiller, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Deutsche Bank berichte für 2020 den ersten Jahres-Nettogewinn seit 2014. Profitiert habe man vor allem von einem starken Handelsgeschäft in der Investmentbanking-Sparte.Deutsche Bank habe heute Morgen Geschäftszahlen für das vierte Quartal 2020 vorgelegt.Die Erträge seien in Q4 2020 gegenüber Q4 2019 um 2% auf EUR 5,5 Mrd. gestiegen, obwohl der Verkauf der Postbank Systems AG gegen Ende des Quartals bei den Erträgen mit EUR 104 Mio. negativ zu Buche geschlagen habe. Robust habe sich vor allem der Handel mit festverzinslichen Wertpapieren und Währungen gezeigt, wo die Erträge um 17% auf EUR 1,4 Mrd. angestiegen seien. Die Kosten seien um 21% auf EUR 5,03 Mrd. gesunken. Die bereinigten Kosten ohne Umbaukosten seien um 8% auf EUR 4,6 Mrd. gesunken.Der Konzerngewinn habe sich auf EUR 189 Mio. belaufen, nachdem die Bank im Vergleichsquartal des Vorjahres wegen umbaubedingter Belastungen noch einen Nachsteuerverlust von EUR 1,5 Mrd. ausgewiesen habe. Im Gesamtjahr 2020 habe ein Nachsteuergewinn von EUR 624 Mio. zu Buche gestanden, der erste Gewinn seit 2014. Der auf die Anteilseigner entfallende Konzerngewinn habe sich auf EUR 51 Mio. belaufen. Analysten hätten im Vorfeld im Schnitt mit einem Verlust von EUR 261 Mio. gerechnet.Die Risikovorsorge im Kreditgeschäft habe EUR 251 Mio. bzw. 23 Basispunkte des durchschnittlichen Kreditvolumens auf annualisierter Basis betragen. Im Gesamtjahr 2020 seien die Dotierungen von EUR 723 Mio. im Jahr 2019 auf EUR 1,8 Mrd. gestiegen und hätten mit 41 Basispunkten im Verhältnis zum Kreditvolumen innerhalb der prognostizierten Bandbreite von 35 bis 45 Basispunkten gelegen.Die letzte Empfehlung zur Aktie von Deutsche Bank lautete auf "Verkauf", so Aaron Alber und Andreas Schiller, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 04.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.