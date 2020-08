Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (31.08.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Der Bilanz-Skandal bei Wirecard sei ein Wirtschaftskrimi sondergleichen. Zu den Geschädigten würden nicht nur Aktionäre gehören, sondern auch Gläubiger. Dort gehe der Schaden in die Millionen, gerade bei deutschen Banken, die zu den größten Kreditgebern des insolventen Zahlungsdienstleisters gehören würden. Aber nicht jede Bank treffe es gleich hart.Die Deutsche Bank habe lange als bevorzugter Bankpartner von Wirecard gegolten, rund 70 Millionen Euro an Darlehen sollten zuletzt noch ausgestanden haben. Anders als wohl der Großteil der anderen Gläubigerbanken habe die Deutsche Bank den Kredit mit einem Derivat abgesichert. Über sogenannte Collateralized Loan Obligations könne das Finanzinstitut Abschreibungen auf die Forderung gegenüber Wirecard wieder ausgleichen, berichte das "Handelsblatt" unter Berufung auf Finanzkreise.Die Deutsche Bank sei darüber hinaus wohl an Teilen von Wirecard interessiert, so die Nachrichtenagentur "Bloomberg". Allerdings hätten die Angebote anscheinend unter dem Mindestschwellenwert des Insolvenzverwalters gelegen. Dieser könne nun unter seinen eigenen Vorstellungen verkaufen oder weiter abwarten. Es sollten aber alle unverbindlichen Gebote unter der Schwelle von 100 Millionen Euro gelegen haben, was viel über das Entwicklungspotenzial aussage, das den verbleibenden Unternehmensteilen beigemessen werde.Die Commerzbank sei dagegen nicht so glimpflich wie die Deutsche aus der Wirecard-Causa gekommen. Sie sei mit drei anderen Banken Konsortialführerin bei der Vergabe des 1,85 Milliarden Euro Kredites von 15 Finanzinstituten an Wirecard gewesen. Von dem 200 Millionen Euro schweren Darlehen, das die Commerzbank ausgereicht habe, seien im zweiten Quartal 175 Millionen Euro abgeschrieben worden. Das sei mehr als die gesamten corona-bedingten Rückstellungen in der Risikovorsorge in diesem Zeitraum gewesen.Die Aktien von Deutscher Bank und Commerzbank würden bereits vorbörslich zum Wochenstart zulegen. Dabei gelinge es der Commerzbank-Notierung seit Längerem wieder die Marke von fünf Euro zu überspringen, was ein wichtiges psychologisches Signal sende. Abzuwarten bleibe, ob die Aktie sich darüber halten könne.Mutige können weiterhin bei den Titeln zugreifen, die Chartbilder haben sich zuletzt aufgehellt, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär". Bei der Commerzbank sollten Anleger den Stopp bei 4,00 Euro beachten, bei den Papieren der Deutschen Bank bei 6,80 Euro. (Analyse vom 31.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: