Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (26.07.2019/ac/a/d)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Leon Müller, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.

Dass die Deutsche Bank frisches Kapital benötigen würde, darüber würden Marktteilnehmer spätestens seit Bekanntgabe der radikalen Umbaupläne vor wenigen Wochen spekulieren. Einer Kapitalerhöhung habe das Frankfurter Finanzinstitut unter der Leitung von Christian Sewing bisher eine Absage erteilt. Eine andere Quelle werde allerdings weiterhin angezapft. Die absolute Zahl sei hier aber überraschend.

Die Deutsche Bank müsse wegen ihres Radikalumbaus in diesem Jahr deutlich weniger Anleihen ausgeben als bisher geplant. Statt 15 bis 20 Mrd. Euro werde sich die Bank auf diesem Weg nur 10 bis 12 Mrd. Euro an frischem Geld beschaffen, habe der DAX-Konzern heute in einer Präsentation für Fremdkapitalgeber mitgeteilt. Von der gekappten Summe seien bereits 80% erreicht. Die Deutsche Bank brauche aufgrund ihrer veränderten Geschäftsstrategie weniger Geld. Bereits Ende April habe der Vorstand den voraussichtlichen Geldbedarf deutlich reduziert.

Die Deutsche Bank sammele per Anleiheemission frisches Kapital ein. Das sei ein absolut gewöhnlicher, weil üblicher Vorgang bei Geldinstituten. Dass die Summe nun geringer ausfalle als zunächst gedacht, sei positiv hervorzuheben, ändere jedoch nichts an der grundsätzlichen Skepsis gegenüber dem Frankfurter Finanzkonzern, respektive den Erfolgsaussichten des radikalen Umbauplans, so Leon Müller, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.07.2019)