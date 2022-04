Die hohen Energiepreise in Europa hätten ihre Spuren am Heimmarkt Spanien hinterlassen. Die Ergebnisse aus den USA und Brasilien hätten das zwar fast ausgleichen können, sodass Iberdrola (ISIN: ES0144580Y14, WKN: A0M46B, Ticker-Symbol: IBE1, NASDAQ OTC-Symbol: IBDSF) den Gesamtjahresausblick habe bestätigten können, insgesamt bleibe jedoch ein schaler Nachgeschmack.



Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) habe gestern für das erste Quartal 2022 das Zahlenwerk vorgelegt. Dabei habe das Institut den höchsten Gewinn seit neun Jahren eingefahren und habe die Markterwartungen übertreffen können. Den Ausblick für das Gesamtjahr habe man bestätigt.



Der britische Pharmariese GlaxoSmithKline (GSK) (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London: GSK, NASDAQ OTC-Symbol: GLAXF) habe gestern ebenfalls Einblicke in sein Zahlenwerk zum abgelaufenen Q1 2022 gewährt und habe dabei Markterwartungen sowohl beim Gewinn als auch Umsatz deutlich übertroffen. Der Ausblick sowie Abspaltungspläne des Geschäftsbereichs Consumer Healthcare seien bestätigt worden. (28.04.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Der Umsatz von Schneider Electric (ISIN: FR0000121972, WKN: 860180, Ticker-Symbol: SND, Euronext Paris-Symbol: SU) hat sich auch im ersten Quartal 2022 gut entwickelt und konnte in allen Geschäftsbereichen zulegen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Trotz eines herausfordernden Umfelds sei der Ausblick für 2022 bestätigt worden. Vom Geschäft in Russland und Belarus wolle man sich trennen.