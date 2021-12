Unternehmensnachrichten:



Die Aktien der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) seien um 2,5% gefallen, nachdem das Wall Street Journal berichtet habe, dass die Bank durch ihr Schweigen zu einer internen Beschwerde möglicherweise gegen eine strafrechtliche Einigung mit dem US-Justizministerium verstoßen habe.



Moody's habe den Ausblick von Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) von "stabil" auf "negativ" aufgrund von Prozessrisiken im Zusammenhang mit Monsanto Inc., die Bayer 2018 übernommen habe, geändert.



Laut Reuters nähere sich Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) einem möglichen Durchbruch bei der niederländischen Fluggesellschaft KLM und könnte Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) als Lieferant von Mittelstreckenjets verdrängen, hätten drei mit der Angelegenheit vertraute Personen am Mittwoch gesagt.



BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) habe ein langfristiges Abkommen mit Inova Semiconductors und Globalfoundries Inc. zur Sicherung von Halbleitern für Beleuchtungssysteme in Autos unterzeichnet, nachdem ein weltweiter Mangel an diesen Komponenten laut Bloomberg zu Schließungen in einigen ihrer Fabriken geführt habe. (09.12.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - An den europäischen Märkten herrscht eine gemischte Stimmung, da die Anleger im Vorfeld der US-Arbeitsmarktdaten weiterhin die Entwicklungen rund um die Omicron-Variante beobachten, so die Experten von XTB.Trotz vielversprechender Nachrichten von Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) über den Schutz, den eine dritte Dosis des Impfstoffs biete, habe die WHO erklärt, dass sie noch 2-3 Wochen benötigen würde, um die Omicron-Variante gründlicher zu untersuchen. Unterdessen habe der britische Premierminister Johnson im Rahmen des so genannten "Plan B" strengere Beschränkungen für die öffentliche Gesundheit angekündigt und damit frühere Medienberichte bestätigt. Zu den neuen Regeln würden die Einführung von Impfpässen für den Zugang zu großen Veranstaltungsorten und die Empfehlung, wenn möglich von zu Hause aus zu arbeiten, gehören.An der politischen Front habe die EZB gesagt, sie stehe kurz vor einem Kompromiss über eine vorübergehende, begrenzte Erhöhung der Anleihekäufe. Die Zentralbank beabsichtige, die APP-Käufe im nächsten Jahr zu verstärken, sobald das PEPP auslaufe, allerdings wären dem Umfang und der Dauer des Engagements Grenzen gesetzt. Was die Daten betreffe, so habe sich der deutsche Handelsbilanzüberschuss im Oktober 2021 auf 12,8 Mrd. Euro gegenüber 19,6 Mrd. Euro im Vorjahresmonat verringert, da die Exporte im Oktober mit einem Plus von 4,1% so stark gestiegen seien wie seit mehr als einem Jahr nicht mehr, nachdem sie im August und September gesunken seien. Die Einfuhren seien um 17,3% auf ein Rekordhoch von 108,5 Mrd. EUR gestiegen, was auf Käufe aus China (28,6%), der EU (14,6%), insbesondere der Eurozone (18,8%) und den USA (4%) zurückzuführen sei.