Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,494 EUR +1,26% (01.02.2022, 13:53)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,492 EUR +1,94% (01.02.2022, 13:38)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

13,89 USD +2,97% (31.01.2022)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (01.02.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank-Aktie habe auf Wochensicht rund 16 Prozent an Wert gewonnen. Ursächlich dafür seien vor allem die starken Jahreszahlen und die optimistischen Aussichten gewesen. Nun wolle der Branchenprimus ein Thema anpacken, was in den vergangen Jahren seitens der Finanzbehörden immer wieder beanstandet worden sei.Die Bank nehme nämlich Geld im Kampf gegen die Finanzkriminalität in die Hand, wie das Manager Magazin berichte. Konkret wolle das in Frankfurt ansässige Geldhaus eine Milliarde Euro ausgeben, um diese Problematik in den Griff zu bekommen.Die Bank sei in der Vergangenheit etwa beim Thema Geldwäsche ins Visier der BaFin wie auch der US-Notenbank FED geraten. Die Behörden diesseits und jenseits der Atlantik hätten wiederholt Mängel beim Risikomanagement und Compliance festgestellt.Das Papier der Deutschen Bank könne am Dienstag in einem freundlichen Gesamtmarkt rund zwei Prozent zulegen.Die Aktie hat weitere Luft nach oben, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Aktuell stehe ihr jedoch das Jahreshoch bei 12,56 Euro im Weg. Werde das herausgenommen, sei Platz bis 13,60 Euro. (Analyse vom 01.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link