Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,032 EUR +1,62% (24.06.2021, 11:39)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,018 EUR +1,64% (24.06.2021, 11:27)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,96 USD -0,31% (23.06.2021, 22:10)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Wien (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank geht auch mit Oracle in die Cloud - AktiennewsDeutschlands größtes Geldhaus hatte vor einem Jahr bereits eine IT-Partnerschaft mit dem Internet-Riesen Google geschlossen, so die Experten von "FONDS professionell".Nun knüpfe die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) auch eine Kooperation mit der Softwareschmiede Oracle.Die Deutsche Bank gehe eine Partnerschaft mit dem IT-Dienstleister Oracle ein. Ziel sei, die Datenbanktechnologie der Bank zu modernisieren und die digitale Transformation zu beschleunigen, heiße es in einer Mitteilung. Im Rahmen der Zusammenarbeit werde die Deutsche Bank ihre bestehenden Datenbanksysteme aufrüsten und den Großteil auf die Cloud-Lösung von Oracle übertragen."Daten sind die Grundlage dafür, unsere Abläufe zu steuern, die Bedürfnisse unserer Kunden zu antizipieren und neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln", sage Bernd Leukert, Vorstand für Technologie, Daten und Innovation bei der Deutschen Bank. "Unsere Datenbanken gemeinsam mit Oracle zu modernisieren spielt deshalb eine wichtige Rolle in unserer gesamten Technologietransformation."Die Oracle-Plattform werde die bestehenden Systeme und digitalen Angebote der Bank unterstützen und skalierbar machen. Das betreffe etwa den Handel, die Zahlungsverkehrsabwicklung, die Risiko- und Kapitalplanung sowie die Finanzberichte, heiße es in der Mitteilung weiter. Die Übertragung in die Cloud ermögliche es der Deutschen Bank, "wichtige bestehende Anwendungen auf einer einzigen Plattform zu konsolidieren und so die Betriebskosten zu senken."Das Institut habe vor gut einem Jahr bereits eine Partnerschaft mit dem Internetriesen Google geschlossen. Auch hier sei es um die Erschließung von Cloud-Anwendungen wie Datenmanagement, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen gegangen. Wie viele Geldhäuser ringe auch die Deutsche Bank mit alten IT-Systemen. Das Institut hinke jedoch bei der Modernisierung der Konkurrenz bislang deutlich hinterher.