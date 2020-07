XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (07.07.2020/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank geht mit Google in die Cloud - AktiennewsDie Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) und Google Cloud gehen eine strategische Partnerschaft ein. Dies teilte das größte deutsche Geldhaus mit, so die Experten von "FONDS professionell".Die Kooperation solle es dem Institut ermöglichen, auf Cloud-Dienste umzusteigen. Das Haus wolle mit dem Technologiekonzern seine IT-Architektur neu ausrichten. Der Umstieg sei auf mehrere Jahre angelegt und werde schrittweise erfolgen. Aus der Zusammenarbeit heraus sollten zudem neue Finanzprodukte für Kunden entwickelt werden."Die Partnerschaft mit Google Cloud wird unserer strategischen Transformation nochmals einen großen Schub geben", habe Christian Sewing, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank, der Mitteilung zufolge gesagt. "Wir zeigen damit, dass wir entschlossen sind, in unsere Technologie zu investieren - denn unsere Zukunft ist eng verbunden mit unserem Erfolg bei der Digitalisierung. Hierbei geht es ebenso sehr um Erträge wie um Kosten."Konkret erhoffe sich das Institut durch die Zusammenarbeit mit Google Cloud Neuerungen wie Datenmanagement, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen. Damit hätten sich etwa Firmenkunden bei der Verwaltung ihrer Barmittel sowie bei Risikoanalysen besser beraten lassen. Für Privatkunden wiederum sollten "intuitive digitale Lösungen im Mittelpunkt stehen, die den Dialog zwischen Kunden und Mitarbeitern erheblich vereinfachen werden", heiße es weiter.Nun erhoffe sich die Bank mit der Google-Kooperation einen Fortschritt. Der Entscheidung seien in den vergangenen fünf Monaten intensive Gespräche vorausgegangen. So habe die Bank mit mehreren Dienstleistern gesprochen. Der Nachrichtenagentur Reuters zufolge hätten die US-Technologieriesen Microsoft und Amazon dazu gezählt. Nun habe aber Google das Rennen gemacht. Beide Partner würden die Vorschriften zum Schutz der Privatsphäre und des Datenschutzes einhalten, um sicherzustellen, dass die Kundendaten und Informationen der Deutschen Bank vertraulich und integer behandelt würden, würden die Unternehmen zudem betonen. (News vom 07.07.2020)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: