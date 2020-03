XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,297 EUR -2,11% (26.03.2020, 16:48)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,32 EUR -1,10% (26.03.2020, 17:03)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,935 USD +5,40% (26.03.2020, 16:48)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (26.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Wegen der Coronavirus-Epidemie drohe der deutschen Wirtschaft die größte Krise seit Jahrzehnten. Das gehe auch an den Banken nicht spurlos vorbei. Einige Institute würden offenbar bereits erwägen, Kurzarbeit für manche Mitarbeiter zu beantragen - darunter auch die Deutsche Bank.Bei der Deutschen Bank werde geprüft, ob und wo diese Maßnahme sinnvoll sein könne, habe das Frankfurter Geldhaus am Donnerstag gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters erklärt. "Auf der operativen Ebene bereitet die Bank sich für solche Szenarien vor." Stand heute gebe es allerdings keine Kurzarbeit innerhalb des Instituts.Für die Deutsche Bank-Aktie gehe es am Donnerstag im durchwachsenen Gesamtmarkt wieder abwärts. Da die Auswirkungen der Coronavirus-Krise - speziell mit Blick auf die laufende Restrukturierung - kaum absehbar seien, rate "Der Aktionär" die Deutsche Bank-Aktie zu beobachten, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse