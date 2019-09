Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,53 EUR +1,07% (11.09.2019, 09:29)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,482 EUR -0,31% (11.09.2019, 09:03)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,30 USD +2,09% (11.09.2019, 00:30)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (11.09.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Fabian Strebin vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Fabian Strebin von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Das Geldhaus habe sich vor knapp zwei Monaten eine neue Strategie gegeben, die die Entlassung von 18.000 Mitarbeitern vorsehe. Vor allem dadurch sollten rund sechs Milliarden Euro bis 2022 gespart werden. Gleichzeitig wolle das Finanzinstitut aber auch 13 Milliarden Euro in seine Technologie investieren. Ein Schwerpunkt solle dabei China sein.Dirk Lubig, Leiter des globalen Transaction-Banking für China und Leiter des Corporate Cash Managements für Greater China der Deutschen Bank, sage im "Handelsblatt": "China ist Kern unserer Wachstumsstrategie in Asien". Das Land sei mit großem Abstand der innovativste Markt in vielen Bereichen, etwa beim mobilen Bezahlen, Künstlicher Intelligenz und Robotik. Deshalb eröffne der Konzern als erstes deutsches Finanzinstitut in China einen Fintech-Hub. Mit dem Hub in Schanghai wolle man sich stärker mit der Szene vor Ort vernetzen.Die Fintech-Szene im Reich der Mitte gelte als eine der größten weltweit. Derzeit gebe es in dem Land alleine acht Fintechs mit einer Marktbewertung von mehr als einer Milliarde Dollar. In den USA gebe es aktuell dreimal so viele.Der DAX-Konzern tue sicher gut daran, dass Geschäft in China auszubauen. Gerade aufgrund der riesigen Bevölkerung sei es der Wachstumsmarkt der Zukunft. Mittelfristig stehe aber die Frage im Raum, ob der Konzern seine Ziele bis 2022 erreiche. Dann solle die Sanierung abgeschlossen sein. Analysten würden große Zweifel hegen.Rückenwind könnte von der EZB am morgigen Donnerstag kommen. Experten würden damit rechnen, dass die Notenbank einen Staffelzins für Geschäftsbanken beschließe. Das würde die Geldhäuser bei den Negativzinsen entlasten. (Analyse vom 11.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link