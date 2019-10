NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,13 USD +2,74% (10.10.2019, 22:02)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (11.10.2019/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank ernennt neuen Leiter des Investment Office - AktiennewsDie Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) hat Tobias Friedrich als Nachfolger von Axel Haus zum "Leiter Investment Office" ernannt, so die Experten von FONDS professionell.Er verantworte damit die Kommunikation des Teams von Ulrich Stephan, dem Chefanlagestrategen für Privat- und Firmenkunden der Deutschen Bank, an interne und externe Ansprechpartner. Darüber hinaus bilde er laut der Bank die Schnittstelle des Büros zu den prozessualen und vertrieblichen Themen mit Kapitalmarktbezug innerhalb der Privatkundenbank sowie zum Konzern. Friedrich sei seit 2011 bei der Deutschen Bank und dort in verschiedenen Funktionen mit den Schwerpunkten Wertpapiere und Vertrieb beschäftigt.Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:6,66 EUR +3,03% (11.10.2019, 12:04)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:6,671 EUR +3,25% (11.10.2019, 12:19)