XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,104 EUR -0,06% (26.07.2019, 16:09)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,116 EUR -0,14% (26.07.2019, 16:20)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,91 USD +0,13% (26.07.2019, 15:55)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (26.07.2019/ac/a/d)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Caxton Associates LP erhöht Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Deutsche Bank AG weiterhin:Die Finanzprofis des Hedgefonds Caxton Associates LP halten die Aktien des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter Beschuss.Der von Bruce Kovner im Jahr 1983 gegründete New Yorker Hedgefonds Caxton Associates LP hat am 25.07.2019 seine Netto-Leerverkaufsposition in den Deutsche Bank AG-Aktien von 0,64% auf 0,70% ausgebaut.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Deutsche Bank AG-Aktien:2,28% AQR Capital Management, LLC (23.07.2019)0,84% Marshall Wace LLP (24.07.2019)0,70% Caxton Associates LP (25.07.2019)0,60% Capital Fund Management SA (23.07.2019)0,51% WorldQuant, LLC (11.07.2019)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: