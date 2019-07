Auch alle anderen zur Teilnahme verpflichteten Institute hätten grünes Licht erhalten, Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF) allerdings nur unter Auflagen. Daraufhin hätten Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) um 2,6%, JP Morgan (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) um 2,7%, Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) um 2,8% und Citigroup (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) um 2,8% zulegen können.



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) habe knapp 1% verloren. Designchef Ive werde das Unternehmen nach fast drei Jahrzehnten verlassen und sich selbstständig machen. Apple solle aber einer der Hauptkunden von Ives neuem Designbüro werden.



Mit einem Plus von 4,6% habe die Aktie von Constellation Brands (ISIN: US21036P1084, WKN: 871918, Ticker-Symbol: CB1A, NYSE-Symbol: STZ) auf die Geschäftszahlen und den Ausblick des Unternehmens reagiert. Der Getränkehersteller habe mit Umsatz und bereinigtem Ergebnis im ersten Geschäftsquartal die Erwartungen übertroffen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Zum Wochenausklang stand neben dem viel beachteten G20-Gipfel auch der zweite Teil des jährlichen US-Stresstests für Finanzkonzerne im Fokus der Anleger, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Dabei habe allen voran Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) hervorstechen können und habe zu Handelsende 3,3% im Plus gelegen. Sei die Bank in den vergangenen Jahren mit ihrem US-Geschäft dreimal bei der Prüfung durchgefallen, so habe es diesmal seitens der FED keine Einwände gegen die Kapitalpläne des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Konzerns gegeben. Darüber hinaus seien Gerüchte aufgekommen, wonach sich der Konzern von bis zu einem Fünftel seiner aktuellen Belegschaft trennen könnte.